Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 11:45
Pogacar confirmó que va por otro inédito título; no es en ciclismo de ruta
Tadej Pogacar anunció sus objetivos en el final de la temporada 2025.
El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) volvió a la bicicleta 15 días después de conquistar su cuarto Tour de Francia. Entre sus planes, Pogacar preparará su retorno a una competencia oficial, el cual se registrará en Canadá.
Se tiene previsto que el esloveno dispute el Gran Premio de Quebec el 12 de septiembre y posteriormente tome la partida del Gran Premio de Montreal el 14 del mismo mes.
Luego de su regreso a la competencia en Canadá, Tadej Pogacar defenderá el título mundial de ciclismo de ruta e 28 de septiembre en Ruanda.
Pogacar quiere un nuevo título del mundo y no es en ciclismo de ruta
En el final de la temporada 2025, Tadej Pogacar quiere ganarlo todo y anunció su nuevo objetivo.
Se trata del Campeonato Europeo de Ciclismo de montaña, que se correrá el 5 de octubre en el sur de Francia y al cual aspira a ganar.
En el Campeonato Europeo de Ciclismo de montaña, Pogacar se enfrentaría a otras importantes figuras de pelotón World Tour como el suizo Marc Hirschi, el español Juan Ayuso y el belga Remco Evenepoel.
La participación de Tadej Pogacar en el certamen impediría que dispute otras clásicas italianas de fin de año a excepción del Giro de Lombardía, que ya lo tendría en su agenda.
Fuente
Antena 2