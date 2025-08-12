Cargando contenido

Tadej Pogacar
Tadej Pogacar sufrió una caída en la etapa 11 del Tour de Francia 2025
UAE Emirates
Ciclismo
Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 11:45

Pogacar confirmó que va por otro inédito título; no es en ciclismo de ruta

Tadej Pogacar anunció sus objetivos en el final de la temporada 2025.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) volvió a la bicicleta 15 días después de conquistar su cuarto Tour de Francia. Entre sus planes, Pogacar preparará su retorno a una competencia oficial, el cual se registrará en Canadá. 

Se tiene previsto que el esloveno dispute el Gran Premio de Quebec el 12 de septiembre y posteriormente tome la partida del Gran Premio de Montreal el 14 del mismo mes.

Lea también
Image
Tadej Pogacar volvió a hablar de su retiro

Pogacar sorprende al volver a hablar de su retiro "cuento los días"

Ver más

Luego de su regreso a la competencia en Canadá, Tadej Pogacar defenderá el título mundial de ciclismo de ruta e 28 de septiembre en Ruanda.

Lea también
Image
Egan explicó cómo ganarle a Tadej Pogacar

Egan Bernal lo deja claro ¿se le puede ganar a Pogacar?

Ver más

Pogacar quiere un nuevo título del mundo y no es en ciclismo de ruta

En el final de la temporada 2025, Tadej Pogacar quiere ganarlo todo y anunció su nuevo objetivo. 

Se trata del Campeonato Europeo de Ciclismo de montaña, que se correrá el 5 de octubre en el sur de Francia y al cual aspira a ganar.

En el Campeonato Europeo de Ciclismo de montaña, Pogacar se enfrentaría a otras importantes figuras de pelotón World Tour como el suizo Marc Hirschi, el español Juan Ayuso y el belga Remco Evenepoel.

La participación de Tadej Pogacar en el certamen impediría que dispute otras clásicas italianas de fin de año a excepción del Giro de Lombardía, que ya lo tendría en su agenda.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Tadej Pogacar

Tadej Pogacar

Imagen
UAE Team Emirates

UAE Team Emirates

Imagen

Ciclismo internacional

Cargando más contenidos

Fin del contenido