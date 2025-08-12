Pogacar confirmó que va por otro inédito título; no es en ciclismo de ruta

Pogacar quiere un nuevo título del mundo y no es en ciclismo de ruta

En el final de la temporada 2025, Tadej Pogacar quiere ganarlo todo y anunció su nuevo objetivo.

Se trata del Campeonato Europeo de Ciclismo de montaña, que se correrá el 5 de octubre en el sur de Francia y al cual aspira a ganar.

En el Campeonato Europeo de Ciclismo de montaña, Pogacar se enfrentaría a otras importantes figuras de pelotón World Tour como el suizo Marc Hirschi, el español Juan Ayuso y el belga Remco Evenepoel.

La participación de Tadej Pogacar en el certamen impediría que dispute otras clásicas italianas de fin de año a excepción del Giro de Lombardía, que ya lo tendría en su agenda.