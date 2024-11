Pogacar descartó importante carrera en su calendario 2025: "será difícil"

El ciclista esloveno Tadej Pogacar está a pocos días de participar en su primer campo de entrenamiento con el UAE Team Emirates, en el que dará inicio a la pretemporada de cara a la actividad del 2025.

Antes de ponerse bajos las órdenes de los directores del UAE, Pogacar ha dejado claro que para el próximo año volverá a buscar el título del Tour de Francia, pero además, tiene en mente disputar la Vuelta a España.

La carrera que ya ha descartado el esloveno de su calendario es el Giro de Italia, la cual ganó en el 2024, año en el que protagonizó un increíble doblete al conseguir también la victoria de la 'Grande Boucle'.

Pogacar y la Paris-Roubaix

A Tadej Pogacar, que ya tiene en su palmarés victorias en importantes clásicas como la Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes, Lieja Bastoña Lieja y Giro de Lombardía, se le ha consultado en repetidas ocasiones sobre la posibilidad de disputar la París-Roubaix.

Sin embargo, el esloveno no está seguro de correr el tradicional "infierno del norte", ya que su exigente recorrido no se acomoda a sus características.

"Ya lo he practicado cuando era junior. No me puedo imaginar lo duro que debe ser hacerlo como profesional. Experimentas otro nivel de dolor. El sufrimiento sobre adoquines es extremo", dijo en RTV.

Pogacar aclaró que para disputar la París-Roubaix le tocaría realizar una preparación especial y hasta subir un poco de peso para afrontar la "clásica de las clásicas".

"Cuando subes sobre adoquines, es algo completamente diferente. Para ganar la Paris-Roubaix, también tengo que ganar un poco de peso. Va a ser difícil. Creo que estoy demasiado ligero en este momento".