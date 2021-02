Pogacar destaca su objetivo real en el UAE Tour y analiza la carrera

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), maillot rojo de la general, señaló que el objetivo de en la segunda etapa con final en alto "el objetivo era controlar a los rivales de la general, no el triunfo de etapa".



"Hoy me concentré más en controlar a los rivales de la general que en la victoria de etapa. Había mucho viento en contra durante la subida, así que fue difícil responder a todos los ataques", señaló en meta el ganador del Tour de Francia 2020.



Tras reconocer el "gran triunfo" del danés Jonas Vingegaard en Jebel Jais, el líder advirtió que aún no se considera ganador del Tour de los UAE.



"Ha sido un buen triunfo de Vingegaard. Yo me alegro de haber mantenido el liderazgo, pero me mantendré concentrado en los próximos dos días. No quedan etapas de montaña, pero aún no he ganado el UAE Tour".

Entretanto, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) logró en la cima de Jebel Jais la victoria más importante de su palmarés con un ataque final que sorprendió a los favoritos, donde la batalla prevista entre Tadej Pogacar y el británico Adam Yates se decantó hacia el esloveno, quien dio paso decisivo para lograr el maillot rojo de líder.



Vingegaard, de 24 años, anuló en los últimos metros la escapada del kazajo Lutsenko y atacó para llegar en solitario con 3 segundos de adelanto sobre Pogacar y Yates y 5 respecto al grupo principal que completaban, entre otros, el colombiano Sergio Higuita y el portugués Joao Almeida.