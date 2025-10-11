Pogacar, el pentacampeón del Giro de Lombardía: lo conquistó en soledad

Se acabó el calendario de ciclismo con el Giro de Lombardía, una competencia ideal para Eslovenia y para Tadej Pogacar que ha venido dando de qué hablar por las calles de Italia. En una carrera que compitió con Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Michael Storer, Egan Bernal, Nairo Quintana, entre otros, nadie pudo contra Pogacar.

Y es que, la tendencia se marcó en el Giro de Lombardía, pues se trataba de una gran diferencia entre Tadej Pogacar y sus demás rivales en la búsqueda por llegar a la línea de meta. El esloveno coronó la edición del 2021, 2022, 2023, 2024 y esperaba dar el golpe en el 2025.

TADEJ POGACAR SE QUEDÓ CON EL GIRO DE LOMBARDÍA 2025

Desde las primeras emociones de la edición entre Como y Bérgamo con más de 230 kilómetros por recorrer, Quinn Simmons fue el primer ciclista en atacar y en ponerse al frente de la carrera. Con el paso del tiempo, Simmons fue alcanzado por trece ciclistas en el frente con una ventaja de 32 segundos.

Las caídas hicieron de las suyas con Thomas Pidcock que cayó a falta de 198 kilómetros y que le costó bastante regresar a la carrera con problemas en su bicicleta. Luego fue Filippo Ganna que tuvo problemas con su bicicleta.

Aunque se quedó atrás esperando la estrategia para ponerse al frente de la carrera, Tadej Pogacar empezó a tomar aceleración para liderar el pelotón junto con Domen Novak. Poco a poco el UAE Team Emirates apretó con el esloveno para ponerse al frente de la carrera y conseguir su quinta victoria consecutiva.

Quinn Simmons empezó a acelerar a gran velocidad, y se puso al frente de la carrera desprendiéndose del pelotón como había hecho en los primeros kilómetros. La pelea fue entre Tadej Pogacar y Simmons, pues el esloveno tomó confianza a falta de 35 kilómetros y empezó a pedalear como líder en soledad.

Richard Carapaz sufrió una fuerte caída a falta de 29 kilómetros, mientras que Tadej Pogacar seguía buscando quedarse con el liderato y con el triunfo en esta clásica en Italia. Como en el Mundial de Ruta, el esloveno se quedó con el quinto triunfo consecutivo, mientras que Remco Evenepoel terminó segundo y Michael Storer completó el podio de tercero.