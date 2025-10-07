Pogacar ganó Tres Valles Varesinos: ¿Cómo les fue a los colombianos?

El esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates-XRG, confirmó su condición de favorito y ganó este martes la Tres Valles Varesinos 2025, en una temporada en la que acumula 19 victorias para agigantar aún más su leyenda.

Pogacar, vigente campeón del mundo en ruta, campeón de Europa y campeón del Tour de Francia, consiguió un nuevo triunfo en una de las últimas pruebas del año, con un tiempo de 4:34:28, en una carrera de 200,3 kilómetros con salida en la ciudad italiana de Busto Arsizio y llegada en Varese.