Pogacar ganó Tres Valles Varesinos
AFP
Ciclismo
Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 13:27

Pogacar ganó Tres Valles Varesinos: ¿Cómo les fue a los colombianos?

Sergio Andrés Higuita fue el mejor colombiano en la prueba.

El esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates-XRG, confirmó su condición de favorito y ganó este martes la Tres Valles Varesinos 2025, en una temporada en la que acumula 19 victorias para agigantar aún más su leyenda.

Pogacar, vigente campeón del mundo en ruta, campeón de Europa y campeón del Tour de Francia, consiguió un nuevo triunfo en una de las últimas pruebas del año, con un tiempo de 4:34:28, en una carrera de 200,3 kilómetros con salida en la ciudad italiana de Busto Arsizio y llegada en Varese.

Solo dos días después de sumar su primera corona continental en los Campeonatos de Europa de ciclismo en ruta, Pogacar logró un nuevo éxito después de una espectacular escapada a falta de algo más de 20 kilómetros para la línea de meta.

De esta forma, el esloveno añade una victoria más a su palmarés y eleva a 107 su registro histórico personal.

Junto a Pogacar, subieron al podio el danés Albert Withen Philipsen, del Lidl-Trek, y el francés Julian Alaphilippe, del Tudor Pro Cycling Team, como segundo y tercero, respectivamente, a 45 segundos del esloveno.

El mexicano Isaac del Toro, compañero de equipo de Pogacar y otro de los favoritos, se desinfló en el tramo final de la carrera, después de seguir la estela del esloveno en su escapada y se quedó sin opciones de medalla. Fue octavo.

El colombiano Sergio Higuita, del XDS Astana Team, rozó el metal al entrar quinto. En el mismo grupo, el español Ion Izagirre, del Cofidis, fue décimo. 

Top 5 y colombianos en Tres Valles Varesinos

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 
2. Albert Withen Philipsen (lidl Trek) a 46''
3. Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) a 46''
4. Paul Lapeira (Decathon Ag2R La Mondiale Team) a 46''
5. Sergio Andrés Higuita (XDS Astana Team) a 46''
------
54. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 3'38''
59. Nairo Quintana (Movistar Team) a 5'10''

Fuente
EFE
