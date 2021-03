Pogacar le envía mensaje a Van der Poel tras su victoria en la Tirreno Adriático

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), líder de la Tirreno Adriático, no pudo arrebatar el triunfo de etapa al neerlandés Mathieu Van der Poel por 10 segundos, pero reforzó la "maglia azzurra" de líder con una ventaja de 1.15 sobre el belga Wout Van Aert, diferencia que no considera decisiva.



Lea también: Van der Poel y cómo vivió los últimos kilómetros cuando Pogacar se le acercaba



"La ventaja sobre Van Aert es sin duda más cómoda que la que tenía esta mañana, y estaría feliz de empezar la contrarreloj con esta situación, pero sigue siendo bastante ajustada".



El ganador del Tour de Francia 2020 explicó que su idea en la etapa era consolidar el jersey de líder más que arrebatar la victoria a Van der Poel.



"Ataqué con la intención de ampliar mi ventaja en la clasificación general tanto como fuera posible, y obtuve un impulso extra cuando vi que mi acción había puesto en problemas a Wout Van Aert"



"La idea no era quitar la etapa a Van der Poel, pero casi logré atraparlo. Mis elogios para él, una vez más hizo una gran etapa, no fue fácil estar en cabeza durante tantos kilómetros solo en esta etapa y con este clima".



Puede ver: Pogacar, más líder que nunca en una quinta etapa histórica de la Tirreno Adriático



La sexta etapa de la Tirreno Adriático se disputa este lunes entre Castelraimondo y Lido di Fermo, de 169 kms. Los últimos 45 serán en un circuito, que se repetirá cuatro veces, con un ascenso de 2 km al 4,1%.