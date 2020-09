Pogacar: "No estoy decepcionado con el resultado; ahora a pensar en la Lieja"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), ganador del Tour de Francia, no se mostró decepcionado por su novena plaza este miércoles en la Flecha Valona y espera recuperarse para estar el próximo domingo en condiciones de disputar la Lieja-Bastoña-Lieja.

"El equipo trabajó muy bien y llegué al Muro de Huy en una gran posición. Lo cierto es que no tuve las piernas adecuadas en la última subida, pero no estoy muy decepcionado con el resultado", afirmó.



El ciclista de Komenda, de 22 años recién cumplidos, entró noveno a 5 segundos del vencedor de la Flecha, el suizo Marc Hirschi, también de 22 años.



"Todavía tenía un poco de fatiga por la Mundiales, que fue una carrera muy dura. Descansaré un poco y centraré mi atención en Lieja del domingo, que tendrá un recorrido que me viene mejor", señaló.

El suizo Marc Hirschi (Sunweb), de 22 años, una de las grandes revelaciones del Tour de Francia y reciente bronce mundialista en Imola, se confirmó en el Muro de Huy con un triunfo incontestable en la 84 edición de la Flecha Valona, prueba del World Tour disputada sobre un recorrido de 202 kilómetros.

El ciclista de Berna, después de ganar una etapa en el Tour y subir al podio del Mundial, remató una temporada excepcional con una poderosa victoria en la cima del Muro de Huy, donde atacó a 150 metros de meta para levantar los brazos por delante del francés Benoit Cosnefroy (Ag2r) y del canadiense Michael Woods (Education First).