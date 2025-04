Pogacar no pudo ganar la Amstel Gold Race: Mathias Skjelmose sorprendió

Evenepoel y Skjelmose se rebelan ante el arcoíris

Con 8 cotas por delante, incluidos dos pasos por el Cauberg, Pogacar conectó su modo avión para completar otra crono en solitario hacia la gloria, pero en esta ocasión tuvo más oposición que otras ocasiones, pues a falta de Van der Poel, tomó el papel del neerlandés el mismo Remco Evenepoel, quein saltó del grupo perseguidor, atrapó al danés Skjelmose y ambos se fueron en busca del Esloveno.

Pogacar pasó por la segunda cima del Cauberg con apenas 15 segundos, dispuesto a afrontar la última vuelta guardando el pequeño pero precioso botín que llevaba como aval para dar otro paso en su historia particular en el ciclismo. Por detrás no se rendían ni el belga ni el danés, que veían que el triple ganador del Tour no terminaba de ampliar la diferencia.

- Skjelmose sorprende a los monstruos

Restaba un ascenso, el definitivo, al Cauberg. Pogacar miraba y miraba, no se sentía pletórico, o había optado por otra táctica. A 8 de meta se juntaron los 3 en cabeza. No pareció importarle mucho al esloveno. Le atacó Evenepoel, sin resultados inmediatos. Más emoción imposible. Por primera vez le daban caza a Pogacar en carreras de un día yendo escapado.

Hasta meta fueron juntos los 3, con marcajes constantes, hasta el punto que estuvieron a punto de ser alcanzados por el grupo perseguidor. Dieron por bueno el desenlace al esprint. El primero en arrancar fue Evenepoel a 150 metros, respindió Pogacar, y la victoria no fue no para el uno ni para el otro.

Skjelmose, que nunca perdió la fe salió a rueda del esloveno, aguantó la agonìa y metió la rueda para alzarse con la victoria. Un éxito descomunal para el ciclista danés, que destrozó el pronòstico.

Skjelmose sucede en el palmarés al británico Tom Pidcock, ganador en 2024.