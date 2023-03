Pogacar prefiere no hablar de Martínez: "Nos concentraremos en nuestro trabajo, eso es todo"

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) valoró positivamente los 6 segundos de bonificación que logró en un sprint intermedio de la segunda etapa de la París-Niza, por lo que afrontará la contrarreloj por equipos de este martes con 12 segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) y el colombiano Daniel Felipe Martínez (INEOS) -sus rivales directos-.

"Gané 6 segundos, es un margen pequeño, pero puede resultar significativo, nunca se sabe. Cada segundo cuenta, y además da confianza antes de la contrarreloj por equipos", afirmó Pogacar, quien en 2023 espera sumar su tercer Tour de Francia.

Ante la crono de Dampierre-en-Burly, de 32.2 kilómetros, Pogacar anunció que el UAE saldrá a darlo todo para no quedar lejos del Jumbo Visma de Vingegaard -en principio, la escuadra favorita-; y pretenden ser muy explosivos en el trazado.

"En la crono vamos a dar el cien por ciento con la esperanza de lograr un buen resultado. Todavía no sé el orden de inicio, pero eso no cambiará mucho. En una vuelta larga, no puedes divertirte comprobando los tiempos de todos los demás equipos. Nos concentraremos para hacer nuestro trabajo, eso es todo", omitiendo dar declaraciones acerca de sus rivales directos en esta carrera.

Lo que sí dejó claro Tadej Pogacar es que su estado de forma es bueno, como demostró recientemente en la Vuelta a Andalucía, pues afirmó que "la forma es buena hasta ahora, en España funcionó muy bien, fue genial. Ahora habrá que ver cómo estamos en la montaña de verdad", teniendo en cuenta que al escalada es su principal virtud.

