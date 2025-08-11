Pogacar sorprende al volver a hablar de su retiro "cuento los días"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) reapareció 15 días después de ganar su cuarto Tour de Francia al ser parte de una prueba estilo habló Critérium que se llevó a cabo en Komenda, Eslovenia.

A pesar tener solo 26 años, Pogacar volvió a sorprender a todos su seguidores al hablar sobre la posibilidad de su retiro como ciclista profesional. El esloveno dejó claro que ya está analizando la opción de dejar la actividad, aunque espera tomar una decisión luego de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"A mucha gente puede parecerle gracioso que ya esté contando los días para retirarme, pero lo cierto es que una carrera deportiva no es muy larga. Empecé a ganar bastante pronto y desde entonces todo ha ido viento en popa. Cada año entrenamos más duro y más rápido, así que miro el futuro con ilusión", explicó a los medios eslovenos.