Lun, 11/08/2025 - 12:38
Pogacar sorprende al volver a hablar de su retiro "cuento los días"
El ciclista esloveno dejó claro el plan que tiene para su retiro como profesional.
El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) reapareció 15 días después de ganar su cuarto Tour de Francia al ser parte de una prueba estilo habló Critérium que se llevó a cabo en Komenda, Eslovenia.
A pesar tener solo 26 años, Pogacar volvió a sorprender a todos su seguidores al hablar sobre la posibilidad de su retiro como ciclista profesional. El esloveno dejó claro que ya está analizando la opción de dejar la actividad, aunque espera tomar una decisión luego de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
"A mucha gente puede parecerle gracioso que ya esté contando los días para retirarme, pero lo cierto es que una carrera deportiva no es muy larga. Empecé a ganar bastante pronto y desde entonces todo ha ido viento en popa. Cada año entrenamos más duro y más rápido, así que miro el futuro con ilusión", explicó a los medios eslovenos.
Tadej Pogacar, que tiene contrato con el UAE Team Emirates hasta 2030, reconoció que no podrá mantener el nivel que ha demostrado hasta ahora por mucho tiempo, por lo que trata de disfrutar cada victoria y cada competencia.
"Sé que mi carrera deportiva no será larga, pero por otro, soy consciente de que puedo disfrutar del nivel actual durante algunos años más. Sin embargo, este nivel bajará en algún momento, que no habrá más victorias en la temporada que ahora y que habrá un mal año en algún momento", dijo.
Finalmente, Pogacar ya está mentalizado en que el momento de su retiro llegará y ya se considera preparado.
"Estoy preparado para todo lo que viene, así que soy aún más consciente de que tengo que disfrutar el momento. Tengo que estar preparado para parar, dar las gracias y despedirme de las carreras al máximo nivel", afirmó.
Tadej Pogacar no correrá la Vuelta a España
En la recta final de la temporada 2025, Tadej Pogacar tiene definidos sus próximos retos, entre los que no está la Vuelta a España.
Pogacar retomará la competencia oficial en Canadá en el Gran Premio de Quebec y de Montreal. Posteriormente, defenderá su título del mundo en Ruanda.
Y finalmente, el esloveno espera disputar el Campeonato Europeo de Ciclismo de montaña.
