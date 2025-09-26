Cargando contenido

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic
Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic
AFP
Ciclismo
Pogacar, Vingegaard y Roglic se enfrentarán en pleno cierre de 2025

Los ciclistas ya fueron confirmadas por una carrera que seguramente hará ruido en el ciclismo internacional.

Cuando se creía que tres de los mejores ciclistas de los últimos años no volverían a cruzarse en lo que queda de 2025, apareció un evento que anunció un cartel de lujo, donde se encuentran Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Team Visma) y Primoz Roglic (Red Bull Bora hansgrohe).

La carrera que correrán Pogacar, Vingegaard y Roglic antes de terminar 2025

Este viernes 26 de septiembre se conoció que los tres mencionados pedalistas estarán corriendo en la Andorra Cycling Masters, una carrera inédita que traerá consigo la participación de varios ciclistas del World Tour.

se trata de una iniciativa que va más allá de lo deportivo, pues la propuesta de la organización es generar un contenido audiovisual y presentarlo como un 'docushow' en el que los corredores expondrán un poco de su vida personal.

¿Cuándo es la Andorra Cycling Masters?

La carrera está programada para el domingo 19 de octubre y en ella habrá dos modalidades, algo que poco acontece en carreras que apenas tienen un día de duración: cronoescalada y critérium (clásica).

Sobre la cronoescalada, es pertinente que tendrá un recorrido de 8,23 kilómetros y se extenderá desde Bixessarri hasta el Coll de la Gallina, que implica un puerto categorizable.

Posteriormente habrá un circuito circular por el centro de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany, un espacio propicio para ver en acción a varios de los mejores corredores del mundo en los últimos años.

Cabe recordar que, además de Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar y Primoz Roglic, el ciclista mexicano Isaac del Toro también será partícipe de la Andorra Cycling Masters.

