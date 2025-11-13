Pogacar y los 9 ciclistas que pelean por la Bicicleta de Oro 2025: ¿hay colombianos?

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) en hombres y la francesa Pauline Ferrand Prévot en mujeres son los favoritos para ser reconocidos con la Bicicleta de Oro como los mejores ciclistas de la temporada 2025, según la lista anunciada de candidatos.

Pocas dudas en el apartado masculino con Pogacar, campeón del Mundo, de Europa, del Tour de Francia y con un total de 20 triunfos en el ejercicio 2025, cifras imbatibles que le conducen al líder del UAE hacia su tercera Bicicleta de Oro, trofeo que ya logró en 2021 y 2024 y que otorga la revista especializada francesa Vélo Magazine con un jurado conformado por periodistas de 20 países.

