Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 12:05
Pogacar ya tiene claro sus objetivos para 2026; busca nuevos récords
Tadej Pogacar logró 20 victorias al cerrar la temporada 2025.
El esloveno Tadej Pogacar tuvo un brillante cierre de temporada 2025 al ganar el Campeonato Mundial de Ruta, el Campeonato Europeo de Ruta, la Tre Valli Varesine y el Giro de Lombardía.
Con estos resultados, Pogacar consiguió 20 triunfos en 50 días de competencia, que lo ratificaron como el mejor ciclista del año, teniendo en cuenta que también se impuso, entre otras pruebas, en el Tour de Francia, la Critérium du Dauphiné, Liège-Bastogne-Liège, La Flèche Wallonne y la Strade Bianche.
Objetivos de Pogacar para el 2026
Después de conquistar su quinto Giro de Lombardía, el esloveno Tadej Pogacar dejó claro que para la temporada 2026 intentará ganar los dos monumentos que no ha podido sumar a su palmarés.
"Milan-Sanremo y la Paris-Roubaix serán mis próximos grandes objetivos para el 2026, pero quiero descansar un poco antes de ponerme a pensar en el próximo año", dijo.
Pogacar aún tiene pendiente celebrar en estos dos monumentos. En la Milan-Sanremo, carrera que ha corrido en cinco ocasiones, tiene como mejor registro dos terceros puestos.
Por otro lado, en la Paris-Roubaix solo ha logrado un segundo lugar como mejor resultado.
Pogacar no olvidará el Tour de Francia
Entre sus objetivos, Tadej Pogacar también mantendrá el Tour de Francia como su máximo reto, ya que buscará igualar el registro de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin, quienes ganaron en cinco ocasiones la Grande Boucle.
Pogacar ya ha celebrado el Tour de Francia en las ediciones de 2020, 2021, 2024 y 2025.
Fuente
Antena 2