Pogacar ya tiene claro sus objetivos para 2026; busca nuevos récords

Objetivos de Pogacar para el 2026

Después de conquistar su quinto Giro de Lombardía, el esloveno Tadej Pogacar dejó claro que para la temporada 2026 intentará ganar los dos monumentos que no ha podido sumar a su palmarés.

"Milan-Sanremo y la Paris-Roubaix serán mis próximos grandes objetivos para el 2026, pero quiero descansar un poco antes de ponerme a pensar en el próximo año", dijo.

Pogacar aún tiene pendiente celebrar en estos dos monumentos. En la Milan-Sanremo, carrera que ha corrido en cinco ocasiones, tiene como mejor registro dos terceros puestos.

Por otro lado, en la Paris-Roubaix solo ha logrado un segundo lugar como mejor resultado.