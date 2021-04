Polémico video acusa a Primoz Roglic de dopaje mecánico en Amstel Gold Race

Uno de los mejores ciclistas de los últimos años en el World Tour es el esloveno Primoz Roglic, quien defiende los intereses del Jumbo Visma. Es uno de los mejores escalando y también en las pruebas contrarreloj y ya tiene un título de la Vuelta a España y el subtítulo de Giro y Tour en su palmarés.

Como suele suceder con los corredores que tienen rendimientos superlativos en todas las carreras y a veces parecen invencibles, se han suscitado rumores de supuesto dopaje o trampas mecánicas del esloveno que provino del esquí y sorprendió al mundo de las bielas. Ahora se da por un polémico video que trascendió en Italia.

Lea también: Yesid Pira desbancó a Oscar Sevilla en La Línea y es nuevo líder de la Vuelta a Colombia

A través del portal ‘TuttoBiciWeb’ circuló un video donde Roglic cambia de bicicleta por un pinchazo y mientras se detiene la rueda sigue girando sola, por lo que llovieron acusaciones de dopaje mecánico, aunque varios seguidores y expertos mencionaron que esto era casi una burla y que es un clip sacado de contexto y/o alterado; mientras que algunos sí lo toman en serio.

Esto se dio el pasado domingo en la carrera Amstel Gold Race donde el esloveno no pudo conseguir el triunfo en su aventura por las Ardenas.

De interés: Arkea de Nairo mide sus fuerzas con el Alpecin de Van der Poel de cara al Tour 2022

No es la primera vez que se levantan conspiraciones sobre Roglic y su alto rendimiento. Por ahora el corredor y Jumbo Visma no se han pronunciado al respecto y probablemente no lo hagan.