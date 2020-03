Por coronavirus, la París Niza tendrá varios cambios en su organización

La París - Niza, una de las carreras más importantes del ciclismo mundial, se desarrollará finalmente pese al peligro de contagio por el coronavirus. Los organizadores de la competencia le dieron visto bueno a esta, que iniciará este domingo 8 de marzo y terminará el 15 del mismo mes.

Mire acá: UAE Team de Fernando Gaviria confirma suspensión en actividad deportiva

Como medida trascendental tras la no participación de escuadras como el Ineos del actual campeón Egan Bernal y el Astana del boyacense Miguel Ángel 'Supermán' López, la París - Niza invita a dos equipos Pro Team más y amplía el cupo a 8 corredores por escuadra, esto hace que el pelotón no se vea tan afectado con la no presencia de varios pedalistas.

Los ciclistas que finalmente sí correrán la carrera a pesar de todo, son Peter Sagan, Primoz Roglic, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe, entre otros.

⚠ 19 équipes attendues au départ de #ParisNice ⚠



2⃣invitations supplémentaires ont été accordées à 🇧🇪@CircusWGT et 🇫🇷 @BBHotels_VC.



🚴‍♂️ Avec l'accord de l'UCI, le nombre de coureurs par équipe est porté de 7 à 8.



➡ Plus d'infos : https://t.co/U0kcFNmAqC pic.twitter.com/c920Q063jb — Paris-Nice (@ParisNice) March 5, 2020

De esta manera, la París-Niza, que comenzará el domingo al oeste de la capital gala, compensa parcialmente la defección de cinco equipos (Astana, Ineos, Mitchelton, UAE, CCC) que priva a la 'carrera del sol' de algunas figuras, como los colombianos Egan Bernal y Miguel Ángel López, además del joven esloveno Tadej Pogacar.

Puede ver: Por coronavirus, FIFA propone aplazar Eliminatorias de Asia al Mundial de Catar 2022

Por otro lado, el francés Romain Bardet, que debía tomar parte en las dos primeras pruebas italianas, también se alineará finalmente en la París-Niza, que excepcionalmente ha obtenido el visto bueno para ampliar el número de corredores por equipo de 7 a 8 y ha invitado a dos nuevas formaciones, la belga Circus-Wanty y la francesa BB Hotels.

La Unión Ciclista Internacional (UCI), confrontada a la vulnerabilidad de este deporte frente a los virus, decretó una serie de medidas a tomar a partir del pasado miércoles por los organizadores, sobre todo, la toma de medidas "para aumentar la distancia entre el público y los corredores, en las zonas de salida y de meta en particular".