Por primera vez, hay dudas en Arkea sobre futuro de Nairo: “Veremos cómo va”

Nairo Quintana seguirá un año más como ciclista del equipo francés Arkea para la temporada 2022. No obstante, por primera vez hubo dudas respecto al futuro del colombiano en el seno de la formación gala una vez termine su contrato.

Emmanuel Hubert, director del Arkea Samsic, en declaraciones a Le Telegrame, señaló que el tiempo dictará sentencia respecto al corredor boyacense, quien en 2021 tuvo, supuestamente, posibilidades de ir a una escuadra del World Tour.

"Veremos cómo va. Si se sienten bien, hablamos. Si este no es el caso, quizás discutiremos menos. Hasta ahora no hemos hablado de nada. Lo haremos temprano en la temporada, pero es parte de la vida. Pueden dejarnos, podemos reclutar incluso mejor. Hoy no me hago la pregunta”, dijo Hubert cuando le preguntaron por lo que pueda suceder con Nairo y Warren Barguil.

Cabe señalar que Quintana llegó para la temporada 2020 al Arkea. Sin embargo, le ha costado tener protagonismo en las principales citas del calendario ciclístico internacional frente a la nómina que lo acompaña y las competencias que puede disputar con su equipo, siendo parte de la segunda división en Europa.

Hubert, a propósito, habló del calendario que tiene el Arkea para el próximo año, a la espera de la invitación que pueda recibir por parte de las diferentes organizaciones.

“Aún no conocemos con precisión nuestro programa. Conocemos las líneas principales, pero siempre hay incógnitas. Todo dependerá del futuro de ciertos equipos, en particular Qhubeka. eso es parte del juego. Estamos esperando la decisión de la UCI. Debería llegar pronto", refiriéndose a las opciones que hay de disputar el Giro de Italia, ya que el Tour parece más que seguro en 2022.