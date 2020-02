¿Por qué Evenepoel es considerado el heredero de Merckx en el ciclismo mundial?

Es increíble pensar que tan solo en 2019 apareció en el radar internacional el nombre de Remco Evenepoel. Nadie lo conocía antes, pese a que desde el año 2017 ya se encontraba en su país, Bélgica, compitiendo en la categoría Junior de las pruebas de ruta.

Y es que el año pasado apareció el que para muchos es el heredero directo del imbatible e histórico ciclista Eddy Merckx, quien es calificado como el mejor de todos los tiempos.

No solo Remco tiene en común la nacionalidad belga con Merckx; los dos desde muy jóvenes empezaron ganando y poseen como factor común que en todos los terrenos y modalidades de la ruta pueden brillar.

Evenepoel es escalador, contrarrelojero, clasicomano, sabe sprintar en momentos dados pese a que no es su naturaleza; en fin... En 2019, primero como profesional del World Tour, representó con creces al equipo Deceuninck-Quick-Step: ganó la Vuelta a Bélgica, más 1 etapa; fue tercero en el Campeonato de Contrarreloj de su país, se llevó 1 etapa de la Adriática Ionica Race, obtuvo la Clásica a San Sebastián, la medalla de oro en el Campeonato Europeo de Contrarreloj y fue plata en el Mundial en la 'crono'.

Esto hizo que lo compararán de inmediato con el 'Caníbal', ganador de 5 Tours de Francia, 5 Giros de Italia, 1 Vuelta a España y tres oros en los Mundiales de Ruta. Una bestia completa. Le falta mucho a Evenepoel para alcanzarlo; hasta ahora inicia su carrera y él ya asegura que no le gusta que lo comparen con Merckx, quiere escribir su propia historia.

"Por un lado, puedes sentirte halagado. Pero por otro no es algo que desee escuchar y que me cansa. No quiero ser el nuevo Merckx. Pretendo ser el nuevo yo, Remco Evenepoel. ¿En qué nos pareceríamos? En la mentalidad", dijo en una pasada entrevista al Diario As de España.

Remco inició 2020 de la mejor manera al ganar la Vuelta a San Juan con 1 etapa y estar peleando ahora por el título de la Vuelta al Algarve. Está a la espera de participar en su primera grande y demostrar en una mayor exigencia si es o no el futuro del ciclismo mundial. ¿Cuál correrá primero, el Giro, Tour o Vuelta?