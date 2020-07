Posibilidades de ganar el Tour de L'Avenir, según el líder de la Selección Colombia

“Es una responsabilidad grande, el año pasado no pudimos estar en el Tour de L’Avenir por una lesión en mi rodilla izquierda que no me lo permitió, pero le doy gracias a Dios porque me da una nueva oportunidad este año. Agradece a la Federación y al ‘profe’ Carlos Mario Jaramillo por la oportunidad”, agregó el ciclista.

“Sueño mucho con ese título, pienso que tenemos un gran equipo y que cualquiera de nosotros podemos estar en la pelea de esta hermosa carrera y hay que trabajar como equipo para hacer las cosas bien y traer el título para Colombia”, enfatizó sobre su sueño de ganar la otra gran competencia juvenil tras imponerse el año pasado en Italia.

Sobre el Team Emirates, también tuvo buenas palabras: “Con el equipo las cosas van muy tranquilas. Empezaré con Vuelta a Burgos, después del Tour de L’Avenir no sé, pero vienen competencias muy buenas para mí, me van llevando de a poco. La comunicación con el equipo ha sido muy buena, me he relacionado excelente con los compañeros y tengo una gran relación con Fabio Aru; me ha dado muchos consejos y los tomo de la mejor manera porque es una persona muy experimentada”, cerró Ardila.