"Primero la salud y luego el resto. Sin esto no hay ciclismo": Álvaro Hodeg

Álvaro Hodeg, ciclista del Quick-Step habló con el programa 'Centro Deportivo' de Antena 2 y se refirió a la actualidad del ciclismo, aunque fue claro y le dio prioridad a la salud, pues aseguró que lo primero es estar bien y después pensar en las carreras que se harán o no se harán.

Sobre lo que se encuentra haciendo en la actualidad, Hodeg afirmó: "En casa cuidándonos y haciendo caso a lo que dicen las autoridades. En estos días he estado con la familia, compartiendo con ellos, he hecho rodillo y gimnasio acá en la casa, pero nada fuera de lo normal. Estando acá, cuidándome y no hay otra".

Lea también: Director de la Vuelta a España habla sobre si se correrá o no la edición 2020

Posteriormente, refiriéndose a la posible cancelación de las 'grandes' y a lo que le han informado desde su equipo, fue claro: "Para mi equipo las carreras más importantes eran las de primavera, las clásicas. Estas eran más importantes que las grandes vueltas, la idea era hacer la Paris-Roubaix, Flandes y no sabemos qué es lo que va a pasar y cuánto va a durar esto".

De igual manera, sobre las recomendaciones de la escuadra, señaló: "Nos dicen que estemos tranquilos, que nos cuidemos, pero la situación que están viviendo todos estos países es algo que va más allá del deporte. Toca mirar qué carreras se pueden hacer este año porque si no hay salud no va a haber ciclismo".

Le puede interesar: "Es difícil pensar en un futuro que no tenga problemas", director del Astana

Y bajo esa misma línea, refiriéndose a la suspensión de eventos como el Tour de Francia o el Giro de Italia, puntualizó: "Repito, si no hay salud no hay nada. Primero es la salud de organizadores, ciclistas y espectadores. Primero hay que poner esto por delante y que se pueda volver a montar bicicleta tranquilos y sin problemas, después de eso se mirará si se puede correr o no, sin exponer a tu familia o a seres cercanos".

Entonces, sobre la idea de realizar tres carreras en una, concluyó: "La verdad es difícil pensar en las tres grandes en una. Cada equipo tiene 30 corredores y todos quieren correr, hay que pensar qué corredores debes llevar y todos van a querer estar. El equipo de nosotros que es de Bélgica, está interesado en las competencias que incluyeran etapas en pavé, nuestro patrocinador está interesado es en competir en esas. Así que respecto a las grandes, a unos les interesa, pero a otros menos, los equipos grandes, esos que están al primer nivel, ellos seguro van a querer correr. Otros equipos más fuertes para las clásicas no estarían tan interesados en esto".