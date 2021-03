Prográmese: el calendario completo de ciclismo para el resto de 2021

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha publicado una versión actualizada del calendario internacional para las carreras de la temporada 2021 en el contexto de la pandemia de Covid-19 que actualmente está afecta al mundo.



En todo tipo de pruebas masculinas y femeninas, desde el World Tour a las Pro Series, la UCI recibió 70 solicitudes de aplazamiento de eventos registrados en el Calendario Internacional UCI 2021, mientras que 60 carreras tuvieron que ser canceladas a petición de sus organizadores, debido a las restricciones impuestas por las autoridades competentes.

El UCI WorldTour 2021 permanece hasta el día de hoy relativamente al margen de la pandemia del coronavirus, y solo dos de sus eventos fueron cancelados, a principios de año en Australia, el Santos Tour Down Under y la Cadel Evans Great Ocean Road Rac). El resto permanece sin cambios.



En cuanto al UCI Women's WorldTour, la Itzulia-Vuelta al País Vasco, que se iba a celebrar del 14 al 16 de mayo ya se pospuso al 31 de julio. Se organizará bajo su antiguo nombre, Donostia San Sebastian Klasikoa, y será de un excepcionalmente, antes de volver a su formato de carrera por etapas en 2022.

CALENDARIO COMPLETO DE CICLISMO PARA EL RESTO DE 2021

20.03 : Milán-Sanremo (ITA)



22-28.03 : Volta Ciclista a Catalunya (ESP)



24.03 : Oxyclean Classic Brugge-De Panne (BEL)



26.03 : E3 Saxo Bank Classic (BEL)



28.03 : Gante-Wevelgem(BEL)



31.03 : A través de Flandes (BEL)



04.04 : Tour de Flandes (BEL)



05-10.04 : Itzulia-Vuelta al País Vasco (ESP)



11.04 : París-Roubaix (FRA)



18.04 : Amstel Gold Race (PSB)



21.04 : Flecha Valona (BEL)



25.04 : Lieja-Bastoña-Lieja (BEL)



27.04-02.05 : Tour de Romandía (SUI)



08-30.05 : Giro de Italia (ITA)



30.05-06.06 : Critérium du Dauphiné (FRA)



06-13.06 : Tour de Suiza (SUI)



26.06-18.07 : Tour de Francia (FRA)



31.07 : Clásica de San Sebastián(ESP)

09-15.08 : Tour de Polonia (POL)



14.08-05.09 : Vuelta Ciclista a España (ESP)



22.08 : Euroeyes Cyclassics Hamburg (ALE)



29.08 : Bretagne Classic - Ouest-France (FRA)



30.08-05.09 : BinckBank Tour



10.09 : Grand Prix Cycliste de Québec (CAN)



12.09 : Grand Prix Cycliste de Montréal (CAN)



19.09 : Eschborn-Frankfurt (GER)



09.10 : Il Lombardia (ITA)



14-19.10 : Gree-Tour of Guangxi (CHN)