Promesa del ciclismo: el recomendado de Nairo que ya tiene equipo en Europa

Uno de los corredores colombianos que generan gran expectativa y “promesas” para los próximos años es Santiago Umba, joven pedalista de 18 años que ya fue fichado por el equipo italiano Androni Giocattoli y que sueña en grande, en parte por ayuda de Nairo Quintana.

Androni es la cuna de ciclistas colombianos de gran renombre como Egan Bernal, Iván sosa y Miguel Flórez; un equipo de segunda categoría que se fija en los colombianos y les ayuda a crecer profesionalmente. Umba relató cómo llegó a este equipo y en qué influyó Nairo Quuintana, considerado como el corredor colombiano más importante de la historia.

Lea también: Se aplaza el debut de Egan Bernal: otra carrera en España afectada por covid 19

"El contacto real con Gianni Savio fue por medio de Nairo Quintana, él también vio algún talento en mí. Nairo me recomendó con su manager y él habló conmigo para llegar al equipo", comentó Umba en diálogo con ‘As Colombia’.

Luego explicó por qué Nairo lo recomendó con Salvio y el mánager Acquador: "Nosotros con mi familia tuvimos un acercamiento con él de amistad. Cuando yo era pequeño mi papá lo veía por ahí y le ayudaba en algunas cosas. Después, él se fue a Europa y se alejó un poco de la amistad. Cuando yo comencé a montar, nos encontrábamos entrenando y él me invitaba a entrenar con él y ya hicimos nuevamente una amistad. Un día me dijo que no me preocupara por equipo que él estaba trabajando en eso y así pasó".

De interés: Organizadores de Juegos Olímpicos insisten en su "base sólida" para realizar las justas

Y cerró zafando la presión cuando lo comparan con Nairo Quintana o Egan Bernal: "Lo uso solo para motivarme, no para que se me suba el ego. Trato de asimilarlo bien, analizarlo y solo usarlo como motivación en la carretera".