¿Qué pasará con Nairo? Movistar anunció a un nuevo 'escalador'

Continúan confirmándose fichajes en el World Tour para la próxima temporada, pues ya concluida la Vuelta a España es poco lo que resta en el calendario y ya los equipos empiezan a confirmar su nóminas para 2026; el Movistar Team, uno de los que más se ha reforzado.

Pues ya son tres los refuerzos que ha confirmado el Movistar para el próximo año, en el cual apunta a ser protagonista del World Tour, como lo obliga su tradición en el circuito. Como curiosidad, todos los fichajes anunciados hasta entonces, son españoles.

Puede leer: Selección Colombia: Jesurún reveló el DT que iba a remplazar a Lorenzo

Tercer fichaje del Movistar para 2026

Movistar confirmó este domingo 14 de septiembre el fichaje de Juan Pedro López, nacido en 1997 en Lebrija. El corredor, quien es especialista en la montaña, se une luego de seis temporadas en el World Tour defendiendo el maillot del Lidl-Trek.

Así, Juanpe López se suma a Raúl García Pierna y Roger Adriá, quienes fueron los dos ciclistas anunciados la semana anterior como nuevos corredores del Movistar Team. Está claro que los Telefónicos buscan dar 'golpes' en el mercado.