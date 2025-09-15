Cargando contenido

Nairo Quintana - Movistar Team
Ciclismo
Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 07:32

¿Qué pasará con Nairo? Movistar anunció a un nuevo 'escalador'

Los Telefónicos han anunciado tres contrataciones para la próxima temporada.

Continúan confirmándose fichajes en el World Tour para la próxima temporada, pues ya concluida la Vuelta a España es poco lo que resta en el calendario y ya los equipos empiezan a confirmar su nóminas para 2026; el Movistar Team, uno de los que más se ha reforzado.

Pues ya son tres los refuerzos que ha confirmado el Movistar para el próximo año, en el cual apunta a ser protagonista del World Tour, como lo obliga su tradición en el circuito. Como curiosidad, todos los fichajes anunciados hasta entonces, son españoles.

Tercer fichaje del Movistar para 2026

Movistar confirmó este domingo 14 de septiembre el fichaje de Juan Pedro López, nacido en 1997 en Lebrija. El corredor, quien es especialista en la montaña, se une luego de seis temporadas en el World Tour defendiendo el maillot del Lidl-Trek.

Así, Juanpe López se suma a Raúl García Pierna y Roger Adriá, quienes fueron los dos ciclistas anunciados la semana anterior como nuevos corredores del Movistar Team. Está claro que los Telefónicos buscan dar 'golpes' en el mercado.

Contrato de Juan Pedro López con Movistar

A la llegada de Juanpe López, el Movistar emitió un comunicado, en el cual anunció que el contrato será por 2026 y 2027, con la posibilidad de extenderse dependiendo del rendimiento del español.

Juan Pedro López es un ciclista quien fue campeón de los jóvenes del Giro de Italia 2022, y también ganó la clasificación general del Tour de los Alpes en 2024. En total, ha corrido siete 'grandes' vueltas.

Una vez firmó con el Movistar, Juanpe López declaró que "es un orgullo fichar por un equipo con los valores de Movistar, un conjunto de casa después de mi andadura de seis años fuera de España".

Además, el corredor de 28 años entendió que se trata de una temporada en que Movistar está generando modificaciones en sus decisiones deportivas, pues "es un momento en el que los cambios te pueden traer algo bueno y el movimiento al equipo de casa es una ambición multiplicada por dos".

