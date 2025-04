¿Qué pasará con Nairo Quintana tras condena a su antiguo médico por posible red de dopaje?

Gonzales y su defensa han anunciado que apelará la sentencia, alegando que no se ha demostrado la intención de dopar a los ciclistas. Este caso ha generado controversia en el mundo del ciclismo, especialmente porque Nairo Quintana ha mantenido siempre una postura firme contra el dopaje.

En 2020, tras conocerse la investigación, Quintana declaró que nunca se encontraron sustancias dopantes en su poder y que los suplementos incautados eran legales.

Este veredicto pone de manifiesto la continua lucha contra el dopaje en el ciclismo y la importancia de mantener la integridad en el deporte. La condena a Gonzales envía un mensaje claro sobre las consecuencias de intentar manipular el rendimiento deportivo mediante métodos ilegales.

A pesar del fallo contra su ex médico, Nairo no enfrenta actualmente ninguna investigación abierta relacionada con Fredy González. Sin embargo, desde que comenzó el proceso en 2020, las autoridades han seguido de cerca cualquier posible vinculación directa o voluntaria de los ciclistas con el uso de sustancias prohibidas. Hasta el momento, no ha habido pruebas concluyentes que comprometan al colombiano en este caso.

Cabe recordar que Quintana fue sancionado en 2022 por la UCI tras detectarse Tramadol en su organismo durante el Tour de Francia de ese año, lo que le valió la descalificación de la competencia.

No obstante, esta sustancia no estaba prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en ese momento, por lo que no fue suspendido ni recibió mayores sanciones. Ahora, con el fallo contra su ex médico, se reavivan las dudas en torno a su historial, aunque el ciclista ha insistido en su inocencia.

Le puede interesar: A Egan Bernal le diseñaron un nuevo plan: el INEOS lo confirmó

El futuro de Quintana en el ciclismo sigue siendo incierto. Tras regresar en 2024 con el Movistar Team, el boyacense busca recuperar su mejor nivel y dejar atrás las polémicas. Sin embargo, el escrutinio sobre su carrera se mantiene, y cualquier vínculo, por más indirecto que sea, con casos de dopaje, podría afectar su legado y sus oportunidades en el pelotón internacional.