¿Qué se sabe del futuro de Daniel Martínez y cuándo podría tomar una decisión sobre su nuevo equipo?

Así las cosas, el ciclista de 26 años tiene por delante el Tour de Francia, competencia en la que podría tener un rol de líder, más allá que su equipo también iría con hombres como Adam Yates, Richard Carapaz y el propio Geraint Thomas.

Qué se sabe del futuro de Daniel Martínez

Vale recordar que Daniel Felipe Martínez se mencionó hace un mes como posibilidad para ser fichado por el Bora alemán. Dicha escuadra europea considera que el colombiano encaja en lo que quiere para ir por la disputa de títulos en las principales citas del calendario.

Desde entonces no se ha conocido información diferente a la mencionada por la prensa europea. Sin embargo, está claro que Martínez podría considerar la idea si sus acciones no van al alza dentro del Ineos; o sea, si no cambia su situación de gregario en las grandes citas.

El cundinamarqués haría la consideración, ya que iría a un equipo donde tendría la valoración correspondiente. A ello le sumaría la experiencia que ya vive su compatriota Sergio Higuita, quien ganó en Catalauña y demostró una buena adaptación al Bora.

El tiempo será el que de veredicto a la decisión. Esta se podría dar a finales de agosto o comienzos de septiembre cuando comience a perfilarse el 'ciclomercato' para la temporada 2023.