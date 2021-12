"Quedé como el malo del paseo": Supermán López y su salida del Movistar

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'supermán' López fue confirmado hace algunos días como nuevo corredor del Astana, equipo de categoría World Tour al cual regresa tras cumplir con una polémica temporada en el conjunto español del Movistar.

López recordó, en diálogo con Win Sports, los motivos de su salida del Movistar Team, por lo que consideró, no solo los aspectos deportivos, si no que también de convivencia y confianza al interior de la escuadra.

"Después del Tour no me veía continuando con Movistar otros dos años más. Es poner unas cosas en la balanza y decir que no quiero estar más ahí y sacrificar unas cosas por otras. Si las circunstancias de carrera desde la primera semana (de la Vuelta a España), y otras cosas hubieran sido diferentes creo que por condición aceptaría que me dio la pálida y llegué con lo que tenía a meta y ya está. Ese día no fue de condición y creo que los que saben de ciclismo y han pedaleado lo analizan y saben que el día anterior ganar la etapa y al día siguiente ser el más malo es imposible", dijo.

'Supermán' continuo recordando que quedó como "el malo del paseo" y se llevó todas las críticas, pero tuvo en cuenta los aspectos personales.

"Creo que son muchos factores pero sinceramente 'soy el malo del paseo y me llevo las críticas y todo', pero tenemos que pensar desde lo personal y de cómo te sientes y cómo te verías a futuro en un año más y si estar o no estar", afirmó.

Finalmente, López recordó la pérdida del podio en el Tour de Francia a falta de una etapa para el final.

"Me sigue doliendo recordar la pérdida del podio del Tour de Francia a falta del paseo de la victoria. Fue mi día malo, en ningún otro día me vi en crisis, ningún otro día cogí la pájara", puntualizó.