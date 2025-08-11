Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 15:06
Quick-Step se sobrepuso a la baja de Remco y 'robó' un ciclista al Visma
El ciclista belga fue anunciado recientemente como nuevo corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe.
Hace unos días se hizo oficial la llegada de Remco Evenepoel al Red Bull-BORA-hansgrohe, equipo que tiene entre sus planes ser protagonista en la próxima temporada y darle un recambio a Primoz Roglic, la máxima figura de esa escuadra, a quien le quedan pocas temporadas en la élite del ciclismo.
Así, el Soudal Quick-Step se ha quedado sin un 'capo' para las grandes vueltas, por lo que le apuesta a la contratación de un corredor de la talla de Remco con el fin de suplir su ausencia. Mientras tanto, negocia con corredores de otras especialidades y ya cerró su primer fichaje para 2026.
Confirman el primer fichaje del Soudal Quick-Step para 2026; llega del Visma
El pasado viernes 8 de agosto, el neerlandés Dylan van Baarle fue anunciado como nuevo ciclista del Soudal Quick-Step, convirtiéndose así en el primer fichaje confirmado para la próxima temporada.
Dylan van Baarle, quien firmó contrato con el Soudal Quick-Step por dos años (hasta diciembre de 2027), llega al equipo belga desde el Team Visma | Lease a Bike, donde viene corriendo desde 2023, y equipo con el cual ha corrido cuatro 'grandes'.
"El hombre que domó los adoquines de París-Roubaix. La potencia holandesa con una medalla en el Campeonato Mundial y múltiples victorias en Clásicas a su nombre. Bienvenido a Wolfpack, Dylan van Baarle", fue el mensaje de bienvenida que le dio el QuickStep al coreedor de 33 años.
La trayectoria de Dylan van Baarle
Dylan van Baarle se ha desempeñado profesionalmente desde 2011, y a lo largo de su carrera ha pasado por Rabobank Development Team, Garmin/Cannondale, Ineos y Visma. Además, se trata de un corredor que entre sus logros tiene una plata en la prueba de ruta de los Mundiales de Ciclismo 2021, donde fue superado por el francés Julian Alaphilippe.
Sobre la llegada de este ciclista, Jurgen Foré, director ejecutivo del Soudal Quick-Step, manifestó que se trata de "un corredor muy fuerte, como lo demuestran no solo sus victorias en las clásicas o la contrarreloj, sino también sus excepcionales actuaciones en las grandes vueltas".
Ademmás, Foré confía en que se el neerlandés "aportará mucha experiencia al equipo, y estamos convencidos que marcará la diferencia en los momentos clave y nos ayudará a ser más fuertes".
