Quick-Step se sobrepuso a la baja de Remco y 'robó' un ciclista al Visma

Hace unos días se hizo oficial la llegada de Remco Evenepoel al Red Bull-BORA-hansgrohe, equipo que tiene entre sus planes ser protagonista en la próxima temporada y darle un recambio a Primoz Roglic, la máxima figura de esa escuadra, a quien le quedan pocas temporadas en la élite del ciclismo.

Así, el Soudal Quick-Step se ha quedado sin un 'capo' para las grandes vueltas, por lo que le apuesta a la contratación de un corredor de la talla de Remco con el fin de suplir su ausencia. Mientras tanto, negocia con corredores de otras especialidades y ya cerró su primer fichaje para 2026.

Confirman el primer fichaje del Soudal Quick-Step para 2026; llega del Visma

El pasado viernes 8 de agosto, el neerlandés Dylan van Baarle fue anunciado como nuevo ciclista del Soudal Quick-Step, convirtiéndose así en el primer fichaje confirmado para la próxima temporada.

Dylan van Baarle, quien firmó contrato con el Soudal Quick-Step por dos años (hasta diciembre de 2027), llega al equipo belga desde el Team Visma | Lease a Bike, donde viene corriendo desde 2023, y equipo con el cual ha corrido cuatro 'grandes'.