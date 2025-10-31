Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 09:25
Red Bull aparta a importante corredor por dopaje
Un ciclista español fue apartado del equipo.
El ciclista español Oier Lazkano ha sido apartado del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe después de que la UCI lo suspendiera provisionalmente debido a irregularidades en su pasaporte biológico.
Pocas horas después de que se conociera la decisión de la UCI la foto de Lazcano desapareció de la página web del equipo.
El comunicado del Red Bull-Bora-Hansgrohe
A través de un portavoz citado por la revista TOUR, el equipo confirmó la salida del corredor vasco y aclaró que las investigaciones no tienen relación con su paso por la escuadra actual:
“Confirmamos que Oier Lazkano ya no es miembro de nuestro equipo. Ello sigue a la decisión de la UCI de suspenderlo provisionalmente. Las investigaciones corresponden a las temporadas 2022-2024, antes de que entrara a nuestro equipo”.
Lazkano, que se había unido al Bora en 2025, disputó su última competencia el 13 de abril, en la París-Roubaix, una de las pruebas más prestigiosas y exigentes del calendario mundial.
Una investigación que apenas comienza
La UCI continuará con el proceso para determinar si las irregularidades en el pasaporte biológico de Lazkano constituyen una violación a las normas antidopaje. Por ahora, el corredor se mantiene suspendido de toda actividad competitiva, a la espera de los resultados finales de la investigación.
Fuente
Antena 2 | EFE