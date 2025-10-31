Red Bull aparta a importante corredor por dopaje

El comunicado del Red Bull-Bora-Hansgrohe

A través de un portavoz citado por la revista TOUR, el equipo confirmó la salida del corredor vasco y aclaró que las investigaciones no tienen relación con su paso por la escuadra actual:

“Confirmamos que Oier Lazkano ya no es miembro de nuestro equipo. Ello sigue a la decisión de la UCI de suspenderlo provisionalmente. Las investigaciones corresponden a las temporadas 2022-2024, antes de que entrara a nuestro equipo”.

Lazkano, que se había unido al Bora en 2025, disputó su última competencia el 13 de abril, en la París-Roubaix, una de las pruebas más prestigiosas y exigentes del calendario mundial.