Red Bull-Bora firmó un 'fichajazo': otros tres WT ofertaron por él

Haimar Etxeberria, una de las mayores promesas del ciclismo español, dejará el Kern Pharma para fichar por Red Bull–Bora hansgrohe. El corredor de 22 años viene de ganar la Vuelta a Castilla y León 2025, un triunfo que aceleró su salto al WorldTour.

Las cuatro ofertas que tuvo Haimar Etxeberria para 2026

El acuerdo será por dos temporadas. Según 'Marca', Etxeberria manejó ofertas de Cofidis, Jayco, Movistar y Red Bull–Bora, pero la propuesta alemana, con un plan claro de crecimiento, fue la que más le convenció.

La salida vuelve a mostrar la desventaja económica de los Pro Tour con los equipos World Tour. En los últimos años han perdido a varios talentos, entre ellos Pablo Castrillo, Pau Miquel y José Félix Parra, todos rumbo a estructuras con mayor presupuesto.