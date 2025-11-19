Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 16:41
Red Bull-Bora firmó un 'fichajazo': otros tres WT ofertaron por él
El pedalista llega a una escuadra que ya tiene como 'capos' a Primoz Roglic y Remco Evenepoel.
Haimar Etxeberria, una de las mayores promesas del ciclismo español, dejará el Kern Pharma para fichar por Red Bull–Bora hansgrohe. El corredor de 22 años viene de ganar la Vuelta a Castilla y León 2025, un triunfo que aceleró su salto al WorldTour.
Puede leer: Filtran el nuevo equipo de Fernando Gaviria tras salir del Movistar
Las cuatro ofertas que tuvo Haimar Etxeberria para 2026
El acuerdo será por dos temporadas. Según 'Marca', Etxeberria manejó ofertas de Cofidis, Jayco, Movistar y Red Bull–Bora, pero la propuesta alemana, con un plan claro de crecimiento, fue la que más le convenció.
La salida vuelve a mostrar la desventaja económica de los Pro Tour con los equipos World Tour. En los últimos años han perdido a varios talentos, entre ellos Pablo Castrillo, Pau Miquel y José Félix Parra, todos rumbo a estructuras con mayor presupuesto.
La trayectoria de Haimar Etxeberria
Etxeberria ha tenido un ascenso rápido. Tras pasar por los equipos de desarrollo de Caja Rural–RGA y Eolo Kometa, llegó al profesionalismo con el Finisher y siempre destacó.
El primer equipo interesado en quedarse con sus servicios fue Jayco AlUla, pero los problemas con la licencia de la escuadra abrieron la puerta a otros interesados.
Le puede interesar: Paula Patiño salió del Movistar y fue anunciada por su nuevo equipo
Ahí apareció con fuerza Red Bull–Bora, que se movió rápido y cerró su incorporación con decisión, por lo que ahora Remco Evenepoel y Primoz Roglic tienen un 'aprendiz' de lujo.
Para Kern Pharma es otra baja sensible, mientras que para Etxeberria es el paso natural hacia el ciclismo de primer nivel. El joven español espera debutar pronto en alguna de las tres grandes vueltas.
Fuente
Antena 2