Remco no 'arrugó' ante Pogacar y lo amenazó: "Tendrá problemas"

Uno de los ciclistas del momento es Remco Evenepoel, pues el belga viene de ser campeón en la prueba contrarreloj de los Mundiales de Ruanda, y en repetidas ocasiones ha manifestado que su intención es convertirse en el mejor del planeta.

Actualmente, y por mucho, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) es el mejor ciclista del mundo, y esto se ve corroborado en el primer lugar que ocupa en el ranking UCI, por lo que el principal opositor de Remco es justamente el esloveno.

Y en concordancia con ello, Remco Evenepoel cambió de equipo, pues interrumpió su contrato con el Soudal Quick-Step y estableció un vínculo con el Red Bull Bora-hansgrohe, que le brindará todas las herramientas para pelear las carreras 'top'.

Y presumiendo las condiciones de su nueva escuadra, incluyendo la plantilla que tiene a su disposición, Remco Evenepoel le ha tirado una amenaza a Tadej Pogacar de cara a un 2026 en el que se toparán, por lo menos, en el Tour de Francia.