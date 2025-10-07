Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 14:42
Remco no 'arrugó' ante Pogacar y lo amenazó: "Tendrá problemas"
El ciclista belga apunta a ganar el Tour de Francia en 2026 con su nuevo equipo.
Uno de los ciclistas del momento es Remco Evenepoel, pues el belga viene de ser campeón en la prueba contrarreloj de los Mundiales de Ruanda, y en repetidas ocasiones ha manifestado que su intención es convertirse en el mejor del planeta.
Actualmente, y por mucho, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) es el mejor ciclista del mundo, y esto se ve corroborado en el primer lugar que ocupa en el ranking UCI, por lo que el principal opositor de Remco es justamente el esloveno.
Y en concordancia con ello, Remco Evenepoel cambió de equipo, pues interrumpió su contrato con el Soudal Quick-Step y estableció un vínculo con el Red Bull Bora-hansgrohe, que le brindará todas las herramientas para pelear las carreras 'top'.
Y presumiendo las condiciones de su nueva escuadra, incluyendo la plantilla que tiene a su disposición, Remco Evenepoel le ha tirado una amenaza a Tadej Pogacar de cara a un 2026 en el que se toparán, por lo menos, en el Tour de Francia.
¿Cuál fue la amenaza de Remco Evenepoel a Tadej Pogacar?
Luego del Campeonato Europeo de Ciclismo, en donde Remco obtuvo el oro en contrarreloj y plata en la prueba de ruta -por detrás de Pogacar-, el belga afirmó que su resultado es "alentador", pero es consciente de que "necesito dar un paso más".
Y con miras a las competencias que se correrán en 2026, Evenepoel considera que tendrá más herramientas para pelear 'codo a codo' con el esloveno, pues comentó: "Por suerte, voy a cambiar de equipo, así que es un problema para Pogacar".
Por último, Remco aseguró que su modalidad de entrenamiento cambiará pero no dio detalles sobre la misma, tan solo se limitó a afirmar que "depende de mi nuevo entrenador resolver las diferencia actual. Será interesante analizar los datos de esta carrera. Él decidirá qué tipo de entrenamiento necesito, porque si quiero vencer a Pogacar, tengo que mejorar".
Las grandes que correrá Remco Evenepoel en 2026
Es pertinente recordar que, en 2026, Remco Evenepoel correrá el Tour de Francia, contra Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike); y resta por definirse si irá al Giro de Italia o a la Vuelta a España.
Fuente
Antena 2