Reveladoras declaraciones en Europa que confirmarían el futuro de Chris Froome

En medio de la incertidumbre que existe en el ciclismo de ruta internacional por cuenta del apretado calendario que se desarrollará entre agosto y noviembre, sumado a las dificultades económicas que tienen varios equipos por la suspensión de las grandes carreras, también se han disparado los rumores del mercado y muchos de ellos apuntan al británico Chris Froome.



El corredor del Team Ineos dejaría el poderoso equipo británico al finalizar su contrato el próximo año debido a algunas diferencias con sus compañeros de equipo y entendiendo que después de su lesión y el gran momento de Egan Bernal, él ya no podrá tener el protagonismo de los años anteriores.



Así las cosas, apareció el Israel Start Up Nation como gran alternativa para el futuro de Froome y uno de sus copropietarios ha entregado declaraciones donde no niega los rumores e incluso da pistas de lo que podría pasar el próximo año: "Estamos hablando con algunos de los mejores corredores del mundo para que el equipo crezca en 2021".



"Todo lo que puedo decir es que muchos grandes corredores quieren venir a nuestro equipo y nos encantaría tener algunos de ellos. Estamos hablando con algunos de los mejores corredores del mundo. Lo sabrás cuando ocurra", ratificó Ron Baron en sus enigmáticas declaraciones.



"Algunos equipos enfrentan dificultades este año, algunos no lo harán este año", dijo Baron. "Es un año desafiante, pero un desafío también es una oportunidad para otros equipos como nosotros", señaló en el diálogo que fue recogido por 'Cyclingnews, el portal que reveló en primera instancia el futuro que se viene para Froome.



"Podríamos estar tomando algunos de los ciclistas que estarán disponibles (en el mercado). Tenemos la intención de mejorar el equipo y aumentar su presupuesto y tenemos un desempeño muy ambicioso. Depende de los patrocinadores, pero creo que nuestro presupuesto para el próximo año será mejorado significativamente", concluyó.