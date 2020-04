Revelan anécdotas de Egan Bernal cuando era un niño

El periodista británico Matt Rendell ha sido un constante admirado del ciclismo colombiano, por lo que ha dedicado años de su vida profesional a realizar investigaciones sobre la historia de este deporte en el país y recientemente lanzó un segundo libro relacionado al tema titulado 'Colombia es Pasión' en el cual plasma varias biografías de los escarabajos de Colombia.

En el texto, Rendell dedica un capítulo exclusivo al zipaquireño Egan Arley Bernal, el único corredor colombiano que ha ganado el Tour de Francia. El apartado está titulado 'El niño que creció demasiado rápido' y destaca el estilo de vida de Bernal y el sacrificio de su familia para salir adelante durante su infancia.

Durante un diálogo con la revista británica CyclingWeekly, el comunicado reveló algunos fragmentos del libro e incluso dio a conocer una anécdota que tiene como protagonista a Egan y que fue contada por su madre Flor Gómez.

"El capítulo del libro sobre él se llama 'El niño que creció demasiado rápido' y su madre me contó esta increíble historia donde estaban sentados en la mesa de la cocina cuando Egan tenía cinco años y ella dijo: 'Egan, no sabemos lo que vamos a hacer ", y Egan decía," mira, vamos a superar esto, estaremos bien ". ¿Ya sabes? ¡Cuando tenía cinco años!

Rendell también contó que los padres del campeón del Tour de Francia trabajaron por un tiempo en la industria de las flores, en la cual el mismo ciclista colaboraba con la venta de estas.

" los trabajadores se les permitió comprar ramos de flores a bajo precio para que su madre comprara 10 o 12 y Egan los vendería de puerta en puerta. Los venderían por el equivalente de 65 pesos, obteniendo una ganancia de 25 pesos, que se dividiría entre ir a los gastos del hogar y pagar los libros escolares y las fotocopias de Bernal".

"Bernal me dijo: 'No sé si es por eso, pero nunca he tenido ningún problema para negociar contratos, contratar y despedir agentes y decidir a quién necesito trabajar a mi alrededor'", señaló el periodista.