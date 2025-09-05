Richard Carapaz anunció su última carrera de 2025

Luego de conseguir el tercer lugar del Giro de Italia 2025, Richard Carapaz se quedó por fuera de las otras dos 'grandes' de la temporada, y ahora, en pleno desarrollo de la Vuelta a España, se ha desvelado su próxima carrera.

¿Cuándo vuelve a correr Richard Carapaz?

Pues Richard Carapaz será inscrito para correr el Giro de Lombardía, el último 'monumento' de la temporada 2025, en el cual apunta a ser protagonista, y volver a quedar en el 'top 10' como ya lo hizo en la edición 2023.

La información aún no ha sido oficializada por el equipo estadounidense, pero Carapaz aparece en el listado de preinscritos y salvo algo extraordinario no será de la partida en esta carrera de un día.

Se espera que una vez termine la Vuelta a España, el EF Education anuncie su listado de ocho ciclistas para el Giro de Lombardía; ahora se desconoce si el equipo estadounidense apunte a ganar la carrera con Carapaz o con otro pedalista.