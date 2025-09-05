Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 20:05
Richard Carapaz anunció su última carrera de 2025
El pedalista ecuatoriano no participó en el Tour de Francia ni en la Vuelta a España de esta temporada.
Luego de conseguir el tercer lugar del Giro de Italia 2025, Richard Carapaz se quedó por fuera de las otras dos 'grandes' de la temporada, y ahora, en pleno desarrollo de la Vuelta a España, se ha desvelado su próxima carrera.
¿Cuándo vuelve a correr Richard Carapaz?
Pues Richard Carapaz será inscrito para correr el Giro de Lombardía, el último 'monumento' de la temporada 2025, en el cual apunta a ser protagonista, y volver a quedar en el 'top 10' como ya lo hizo en la edición 2023.
La información aún no ha sido oficializada por el equipo estadounidense, pero Carapaz aparece en el listado de preinscritos y salvo algo extraordinario no será de la partida en esta carrera de un día.
Se espera que una vez termine la Vuelta a España, el EF Education anuncie su listado de ocho ciclistas para el Giro de Lombardía; ahora se desconoce si el equipo estadounidense apunte a ganar la carrera con Carapaz o con otro pedalista.
¿Cuándo es el Giro de Lombardía 2025?
La edición 119 del Giro de Lombardía se correrá el sábado 11 de octubre de 2025, y se espera la presentación de varios ciclistas de renombre en la que es el único 'monumento' que se corre en otoño.
Eso sí, el principal candidato para ganar el Giro de Lombardía 2025 es el esloveno Tadej Pogacar, quien ganó las cuatro ediciones más recientes y entre sus planes tiene revalidar el título en esta temporada.
¿Cómo le ha ido a Richard Carapaz en el Giro de Lombardía?
Richard Carapaz ha corrido dos veces el Giro de Lombardía, la primera vez fue en 2020 cuando acabó decimotercero, y la segunda en 2023 cuando finalizó en la octava posición.
En este 2025, el ecuatoriano solo ha corrido una clásica, que fue la Strade Bianche en la que terminó 78.
