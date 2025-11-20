Richard Carapaz no regresa al Movistar Team; revelaron su equipo para 2026

Uno de los ciclistas sudamericanos más fuertes en la actualidad es sin duda el ecuatoriano Richard Carapaz, escalador de 32 años que tiene en su palmarés un título en el Giro de Italia (2019), además de conquistar el podio de las 3 grandes vueltas, logrando 5 de ellos en los últimos 6 años.

El pedalista nacido en Carchi, Ecuador, ha sido recientemente relacionado con el Movistar Team y un posible regreso a la escuadra española, sin embargo, ese fichaje ha sido desmentido de manera tajante.

