Jue, 20/11/2025 - 18:30
Richard Carapaz no regresa al Movistar Team; revelaron su equipo para 2026
El pedalista ecuatoriano compite codo a codo con los mejores del circuito World Tour.
Uno de los ciclistas sudamericanos más fuertes en la actualidad es sin duda el ecuatoriano Richard Carapaz, escalador de 32 años que tiene en su palmarés un título en el Giro de Italia (2019), además de conquistar el podio de las 3 grandes vueltas, logrando 5 de ellos en los últimos 6 años.
El pedalista nacido en Carchi, Ecuador, ha sido recientemente relacionado con el Movistar Team y un posible regreso a la escuadra española, sin embargo, ese fichaje ha sido desmentido de manera tajante.
¿Cuál será el equipo de Richard Carapaz en 2026?
El pedalista ecuatoriano, que se creía quedaría sin equipo en diciembre de este año al no renovar su contrato con el equipo EF Education-EasyPost, seguirá en el conjunto estadounidense.
Así lo confirmó el periodista y experto em movimientos en el ciclismo, Daniel Benson, desmintiendo que Carapaz es uno de los corredores del EF Education que tiene contrato hasta finales del 2026, conjunto con el que piensa cumplir su vínculo de manera completa.
Carapaz y el contrato ‘secreto’ con el EF Education
Pese a que muchos tenían en su mente que Richard podría salir del equipo estadounidense tras no renovar su contrato, el pedalista sí tiene vínculo vigente con el EF Education así no se haya publicado de manera oficial.
Así las cosas, el Movistar Team no tendrá el retorno de Carapaz para el 2026, quien recordemos militó en el conjunto español desde 2017 a 2019, año en el que se fue para defender los intereses del INEOS, conjunto británico que también sonaba para ficharlo en este mercado.
Cabe mencionar que el equipo telefónico ha fichado para el 2026 a los ciclistas Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juan Pedro López y Pavel Novak, quienes acompañarán en el circuito a pedalistas destacados como Nairo Quintana, Pablo Castrillo, Javier Romo, Iván Romeo, Einer Rubio y Enric Más.
Fuente
Antena 2