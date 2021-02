Richard Carapaz prepara la Volta en el Volcán Cotopaxi

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), ganador del Giro 2019 y segundo en la Vuelta 2020, prepara su regreso a la competición previsto en la Volta a Catalunya por todo lo alto, y en su país se ha ejercitado por las carreteras del Volcán Cotopaxi, a 4.800 metros de desnivel.

Unas alturas desconocidas en el ciclismo europeo, ya que en el Giro de Italia o Tour de Francia las cumbres más elevadas son las del Iseran (2.770), Stelvio (2.757) ó el Galibier (2.646).

How high!!?? 😳🏔️



We put @RichardCarapazM's incredible training ride up Cotopaxi Volcano this weekend into context. pic.twitter.com/QW76WlURFN