Richard Carapaz se defiende del señalamiento del Movistar por "desleal"

El documental sobre el Movistar Team, emitido en la plataforma de streaming Netflix, sigue generando polémica. El técnico de la escuadra telefónica, Pablo Lastras, criticó fuertemente la salida del ecuatoriano Richard Carapaz al equipo Ineos y lo tildó de "desleal".

“Le habrán pagado mucho más que lo que le podíamos pagar aquí, pero creo que se precipitó, porque dinero este año había en el equipo. Su futuro no me preocupa. No ha mostrado lealtad y a un tío que no es leal en mi equipo no lo quiero", dijo en su momento Lastras.

Pues Richard Carapaz decidió responder y defenderse de esta acusación. El ecuatoriano lo hizo en entrevista con ESPN Bike y explicó los detalles de por qué salió del Movistar al Ineos. "No soy desleal en ningún sentido. Yo he dado más de lo que me había pedido el Movistar. Como corredor hice lo mejor posible, y si no me valoran, cada uno sacará sus conclusiones", respondió el pedalista.

"Siempre me faltó la confianza que tal vez nunca se me transmitió", agregó Carapaz, que siempre fue gregario en el Movistar hasta que el año pasado tuvo la posibilidad de compartir el liderato del equipo con el español Mikel Landa en el Giro de Italia, donde a la postre terminó por llevarse el título de campeón de la carrera.

Richard Carapaz ahora trabaja en el Ineos y comparte su liderato con ciclistas de la talla de Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas.