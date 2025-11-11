Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 15:35
Richard Carapaz cambiará de equipo en el World Tour para 2026
El pedalista ecuatoriano volvería a un equipo en el que ya militó.
A sus 32 años, Richard Carapaz no tiene equipo, pues el ciclista ecuatoriano finalizó el vínculo con el EF Education Easy-Post y todo indica que no habrá renovación, motivo que ha lo ha llevado a analizar ofertas, con la intención de continuar en el World Tour.
¿Cuál será el nuevo equipo de Richard Carapaz?
De tal forma, toma fuerza la posibilidad de que Richard Carapaz sea nuevo ciclista del Movistar Team, equipo que sigue buscando refuerzos y ve en el ecuatoriano la posibilidad de sumar un 'escalador' con jerarquía.
Sería el segundo paso de Carapaz por el Movistar, pues este pedalista ya corrió con esa escuadra entre 2017 y 2019 en el profesionalismo, pues en 2016 se desempeñó en el equipo de desarrollo de los Telefónicos.
Eusebio Unzué, manager general del Movistar, no le ve problemas a la llegada de Carapaz, pues la relación entre las dos partes es buena, y actualmente no hay un ciclista con las características del ecuatoriano en el equipo.
Claro, en plantilla están Enric Mas y Nairo Quintana, pero el español apenas se está recuperando de una intervención quirúrgica, y el colombiano está en sus últimos años en el profesionalismo.
Entre los fichajes, quien sobresale es el belga Cian Uijtdebroeks, pero a sus 23 años aún es joven como para tomar las riendas del equipo en un momento determinado. Además, Carapaz sabe lo que es dominar 'grandes vueltas'.
Los resultados de Carapaz en el Movistar Team
Corriendo para el Movistar, Richard Carapaz fue campeón del Giro de Italia 2019, y había ocupado el cuarto lugar en esta misma carrera un año atrás. Sumando las dos ediciones, ganó tres etapas de la ronda italiana. También se consagró campeón por dos años consecutivos (2018 y 2019) de la Vuelta a Asturias.
En 2020 firmó con el Ineos Grenadiers, con el que fue segundo de la Vuelta a España de ese año, tercero del Tour de Francia 2021 y segundo del Giro de Italia 2022; además ganó la clasificación de la montaña en la ronda española en 2022.
Desde 2023 corre para el EF Education, con el que ganó las clasificaciones de la montaña y la combativididad en el Tour de Francia 2024; y fue tercero en el Giro de Italia 2025.
