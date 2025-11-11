Richard Carapaz cambiará de equipo en el World Tour para 2026

A sus 32 años, Richard Carapaz no tiene equipo, pues el ciclista ecuatoriano finalizó el vínculo con el EF Education Easy-Post y todo indica que no habrá renovación, motivo que ha lo ha llevado a analizar ofertas, con la intención de continuar en el World Tour.

¿Cuál será el nuevo equipo de Richard Carapaz?

De tal forma, toma fuerza la posibilidad de que Richard Carapaz sea nuevo ciclista del Movistar Team, equipo que sigue buscando refuerzos y ve en el ecuatoriano la posibilidad de sumar un 'escalador' con jerarquía.

Sería el segundo paso de Carapaz por el Movistar, pues este pedalista ya corrió con esa escuadra entre 2017 y 2019 en el profesionalismo, pues en 2016 se desempeñó en el equipo de desarrollo de los Telefónicos.

Eusebio Unzué, manager general del Movistar, no le ve problemas a la llegada de Carapaz, pues la relación entre las dos partes es buena, y actualmente no hay un ciclista con las características del ecuatoriano en el equipo.