No solo Fernando Gaviria tiene coronavirus en el Team Emirates. El argentino Maximiliano Richeze, compañero del colombiano en el equipo, confirmó en su cuenta de Instagram que posee covid-19 y ya se encuentra hospitalizado en Emiratos para curarse lo más pronto posible.

Richeze destacó que el UAE Team ya abandonó la cuarentena luego de varias semanas donde los ciclistas tuvieron que pasar por un proceso de estudios para descartar el coronavirus, pero él y Gaviria dieron positivo y por eso se tienen que quedar.

"Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga", aseguró el argentino.

Asimismo, Maximiliano contó que no ha tenido fuertes síntomas y se encuentra estable a nivel de salud.

"Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo. Espero que también llegue pronto para mí el momento de abrazar a mi familia... Como siempre digo, estos son nuevos retos que me pone la vida, ¡y de los que voy a salir más fuerte!", finalizó el pedalista.

Maximiliano Richeze es el lanzador principal de Fernando Gaviria, la mano derecha que lo ubica de la mejor manera en los embalajes para pelear por las victorias de etapa.