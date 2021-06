Richie Porte y el duelo con 'Supermán' López en la última etapa del Dauphiné

El australiano Richie Porte (Ineos), nuevo líder del Dauphiné, se puso el maillot amarillo a falta de una sola jornada para el final, pero prefiere mostrarse prudente, ya que la última etapa incluye el ascenso al Joux Plane, que lo califica el ciclista "aussie" como "de los más duros del planeta ciclista".



Puede ver: 'Supermán' López, sobre el duelo por el Dauphiné: "Las cosas a veces no salen"



"Tengo el maillot amarillo para defenderlo en la última etapa. No engaño a nadie acerca de mañana: no será fácil. La subida a Joux-Plane es una auténtica pesadilla, una de las más duras del planeta ciclista. Pase lo que pase, daremos lo mejor de nosotros y estoy muy motivado para llevar esta camiseta a casa", señaló en meta.



Porte, de 36 años, celebró su liderato, que llega después de su regreso al equipo, después de una temporada en el Trek.



Lea también: 'Supermán' López, tercero en la etapa 7 del Critérium du Dauphiné



"¡Estoy en una nube! Creo que cuando Movistar tomó el mando ya no tenían suficientes corredores delante. Entonces Geraint Thomas me dijo que siguiera adelante. Ese era nuestro plan esta mañana, porque tenemos fuerza en la general. Es realmente bueno estar de vuelta en este equipo".