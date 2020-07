Rigoberto Urán, confirmado para la etapa 5 del Tour de Francia virtual

La escuadra estadounidense del Ef Pro Cycling confirmó este viernes su nómina para afrontar el sábado 18 de julio la quinta etapa del Tour de Francia Virtual en donde estará el colombiano Rigoberto Urán.

El corredor antioqueño estará acompañado por el británico Hugh Carthy, el canadiense Michael Woods y el estonio Tanel Kangert.

La quinta fracción de la competencia tendrá un recorrido de 22,9 kilómetros con inicio en La Reine y final montañoso en Chalet Reynard. La etapa contará con una elevación total de 1205 metros y además registrará un sprint especial y dos puertos de montaña, uno de tercera categoría y otro de primera en la línea de meta.

The stage 5 roster for the @LeTour Virtual is looking pretty stacked for tomorrow 🙌



Catch up on all the latest here: https://t.co/bES29B3rWa pic.twitter.com/lcasEHXft9