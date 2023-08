Rigoberto Urán dejaría el Education First y ya tiene posible destino: sorpresa en el World Tour

Rigoberto Urán se alista para lo que podría ser su participación en la Vuelta a España 2023. Tras la confirmación de que el corredor Richard Carapaz no tomará la partida con el Education First, el paisa apunta a ser una de las caras para remplazarlo en la ronda ibérica.

Desde suelo europeo se habla sobre las posibilidades que el corredor colombiano pueda cambiar de escuadra para la siguiente temporada. La llegada de nuevos corredores ha cambiado el rol del antioqueño y podría tenerlo cerca a dejar la formación norteamericana.

Para el nacido en Urrao aparecen varias posibilidades en el horizonte. Rigo tendría entre sus planes buscar un nuevo equipo de cara a la siguiente temporada, pero no descartaría dejar el World Tour.

En diálogo con la revista 'Semana', el antioqueño habló sobre la posibilidad de dejar de competir en Europa y un regreso a las carreteras colombianas: “Uno siempre está dispuesto a aprender, a hacer cosas diferentes, competir aquí en Colombia con la gente es muy especial”.

Sobre su futuro en la escuadra estadounidense, el colombiano manifestó que no tiene claro si seguirá allí o volverá al país: “No sé si voy a continuar (en el EF), si voy a correr aquí en Colombia".

Finalmente, el pedalista hizo una reflexión contundente sobre lo que ha sido su carrera. El ciclista reconoció que ha disfrutado los éxitos deportivos de su carrera y mostró el agradecimiento por lo que ha sido su trasegar en el ciclismo.

“A mí el deporte me dio cosas muy especiales, muy lindas, que vivo agradecido. Que no gané lo que yo quería. Gané lo que tenía que ganar, lo que pude hacer. Las veces que quedé segundo, quedé de último o las veces que no fui capaz de terminar. Vivo agradecido con el deporte, con todas las personas que me han seguido, que me han ayudado. Todo el conocimiento que te da, tener la oportunidad de vivir en Europa, de conocer, de traer nuevas ideas. Compartir con la gente, yo creo que eso es lo que yo quiero, que los niños que están empezando en el deporte puedan tener esa oportunidad de compartir”.

Por ahora, habrá que esperar que sucede con Rigoberto al término de la temporada. El antioqueño podría dar el salto a otro equipo del World Tour o unirse a una escuadra continental en Colombia.