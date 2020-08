Rigoberto Urán explicó su ataque en la etapa 1 del Critérium y sus sensaciones

Se disputó este miércoles 12 de agosto la primera etapa de la edición 72 del Critérium du Dauphiné que dejó como ganador al belga Wout Van Aert del Jumbo-Visma y que además contó con la participación de ocho ciclistas colombianos.

Precisamente uno de esos escarabajos fue protagonista del día, se trata del antioqueño Rigoberto Urán, líder de la escuadra estadounidense Ef Pro Cycling, y quien en los metros finales lanzó un fuerte ataque que demostró su buen estado de forma a pesar de que fue controlado por sus rivales.

Urán realizó de esta manera su segunda aparición en una competencia oficial luego de hacerlo en febrero en el Tour Colombia 2,1, carrera que significó su regreso a las carreteras tras sufrir una fuerte caída en agosto de 2019 en la Vuelta a España.

Al respecto, el ciclista antioqueño señaló en diálogo con Revista Mundo Ciclístico que se siente emovionado por estar de vuelta, principalmente en una competencia como el Critérium du Dauphiné en la cual están los "mejores del mundo" y los favoritos para el Tour de Francia.

“Fue emocionante estar de vuelta con el equipo. En realidad, mi última carrera fue hace un año en el mes de agosto en la Vuelta a España. En el Dauphiné es donde están los mejores corredores del mundo, con la mentalidad de estar a punto de correr el Tour de Francia. Por lo tanto, es una carrera muy diferente, así que estoy realmente feliz de estar de regreso”, indicó.

Con respecto al ataque que lanzó en los últimos metros de la primera etapa, Urán explicó que quería probar su fuerza y ver cómo respondían los rivales.

“En los últimos kilómetros me sentía bien y quería probar un poco, fue un final duro y no me dieron mucho espacio. Pero me siento feliz con eso como primer día de regreso", agregó.

Finalmente, el líder del EF Pro Cycling afirmó que la idea es acumular la mayor cantidad de fuerzas posibles para el principal objetivo del año que es el Tour de Francia.

“Se trata de construir la mayor fuerza posible antes del Tour de Francia. Tenemos un gran equipo aquí y queremos hacerlo bien, va a ser una carrera complicada porque es muy dura. En general, fue un buen primer día”, puntualizó.