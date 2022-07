¿Cuánto tiempo le queda en la competencia?

Fiel a su estilo, Rigo mencionó que le quedan como máximo dos años compitiendo al más alto nivel en el ciclismo mundial. “Mucho Rigo no queda, quedarán uno o dos años como máximo. Pero Rigo va a quedar para mucho, porque ustedes no me siguen por ciclista, sino por persona. Porque si me siguieran por ciclista quedarían más aburridos que un h*#$”, declaró.