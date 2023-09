Rigo revela una dura 'verdad' del ciclismo colombiano: “borrachera, dinero y mujeres”

Rigoberto Urán aprovechó una rueda de prensa para hacer referencia a un tema que hace tiempo se viene hablando en diferentes espacios. El colombiano habló sobre el nivel del ciclismo nacional y su competitividad en el exterior.

Para el nacido en Urrao, son muchas las claves que han llevado a los pedalistas cafeteros a perder terreno y protagonismo en el viejo continente. Una de las situaciones es el evidente cambio generacional que se hace notable con la ausencia de Nairo Quintana y Superman López en el World Tour.

Sin embargo, el hombre que fue podio en el Giro de Italia y el Tour de Francia habló sobre otra de las situaciones que aqueja el deporte pedal en el país. Para Urán es evidente que hay un problema de formación y de mentalidad a la hora de competir.

El paisa tomó el ejemplo de as diferencias en como se asumen las victorias. Aunque no dio nombres directos, el corredor del Eduaction Easy Post habló de la manera como se gestionan las victorias en el ciclismo cafetero.

“Un ciclista europeo se gana el Tour de Francia y al otro día está en su casa desayunando con pan; un ciclista sudamericano se gana el Tour de Francia y son ocho días de borrachera”, apuntó.

Además, el antioqueño dijo que el problema se basa en una cultura que no está acostumbrada a los triunfos: “Cuando uno no está acostumbrado a ciertos títulos, eso le hace daño a cualquiera porque viene la fama, el dinero, vienen las mujeres, una cantidad de cosas. Uno tiene que vivir eso, lo que pasa es que a veces uno no está acostumbrado y se queda ahí”.

Aunque Rigoberto no dio nombres puntuales para muchos, sí pudo haber sido un mensaje entre líneas. Colombia no ha logrado tener el mismo protagonismo en los últimos años y ha visto como Eslovenia y Dinamarca han crecido con el rendimiento de sus ciclistas.