Rigo quiere jugar fútbol profesional en Colombia: confirmó la posición donde lo haría

Rigoberto Urán habló en las últimas horas sobre su retiro. El ciclista colombiano apuntó cuáles son los planes que tiene para 2025, donde vivirá su primer año fuera del ciclismo de élite. El antioqueño reveló que quiere seguir en el deporte y apunta a tener la oportunidad de debutar en el fútbol colombiano.

Inicialmente, el antioqueño reveló que la razón por la que inicio en el deporte fue el sueño común de cada niño en Colombia, jugar fútbol. Para el nacido en Urrao, su ilusión antes de incursionar en el ciclismo fue estar en un equipo de fútbol y llegar a ser profesional.

“Yo ya me retiro, 19 años como ciclista profesional, cuatro años como ciclista juvenil, son muchos años haciendo deporte, pero obviamente queda uno vinculado al deporte. La ilusión de todo niño, en Colombia y en el mundo, es desde niño jugar fútbol, todos iniciamos así”, dijo inicialmente Rigo.

Sin embargo, el paisa confesó porque motivo no logró llegar a estar en un equipo y porque quiere intentarlo ahora: “No tenía el talento en ese tiempo y ahora, que ya soy más grande, digo, vamos a intentarlo a ver. Hay muchos equipos en Colombia, seguro un equipo que quiera un poquito de protagonismo, que me ponga a jugar al minuto 85. Me sirve así, que me den 5 minuticos”.

Para el paisa la idea es tener nuevas experiencias ahora que terminó su carrera y por ello confesó la posición en la que le gustaría jugar: “Yo para pata no, para defender en el arco tal vez, de arquero me gustaría. Ser delantero es de mucha responsabilidad porque voy y boto el balón, por otro lado, y me matan los hinchas. Esa es una responsabilidad muy grande. En la parte de atrás voy muy bien”.

Más allá de eso, el antioqueño contó en la entrevista con medios nacionales que su principal objetivo es seguir en el deporte, pero en algo novedoso y diferente al ciclismo: “Quiero incursionar en el mundo del atletismo, del triatlón. Tengo que aprender a correr, tengo que aprender a nadar, pero queremos estar vinculados con todos estos deportes, hacer algo diferente a lo que ya hice en toda mi vida”.

Por ahora, Rigo ya hace planes para lo que será su futuro en el deporte. El paisa quiere cumplir su sueño y busca una chance ya sea en alguno de los equipos de la Liga o el Torneo Betplay 2025.