Rodrigo Contreras, campeón de la Vuelta a Colombia 2025
Federación Colombiana de Ciclismo
Ciclismo
Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 12:06

Contreras logró el tricampeonato de la Vuelta a Colombia.

Rodrigo Contreras (NU Colombia) se convirtió este domingo 10 de agosto en tricampeón de la Vuelta a Colombia al quedarse con el primer lugar de la clasificación general en la edición de 2025.

Contreras defendió con éxito, en la etapa 10, el primer lugar de la general ante los ataques de Diego Camargo (Team Medellín).

Desde el inicio de la jornada, Camargo probó las condiciones de Rodrigo Contreras con el objetivo de descontar los 46'' de diferencia que había en la clasificación.

Sin embargo, el nuevo tricampeón de la Vuelta a Colombia demostró su buen estado de forma y en el descenso desde La Calera hasta el Parque Nacional en Bogotá alcanzó a Diego Camargo para asegurarse el título y definir al ganador de la fracción.

¿Quién ganó la etapa 10 de la Vuelta a Colombia?

A pesar de la presencia de Rodrigo Contreras y Diego Camargo, el ganador de la etapa 10 de la Vuelta a Colombia fue Édgar Andrés Pinzón (GW Erco Shimano).

Pinzón acompañó a Camargo en su ataque en el Alto de Patios con el objetivo de aprovechar el ritmo para conseguir la victoria. 

En el remate en el sprint, el pedalista del GW Ercho Shimano demostró mayor punta de velocidad para cruzar en primer lugar y celebrar la victoria.

Clasificación general final de la Vuelta a Colombia

1. Rodrigo Contreras (NU Colombia) 
2. Diego Camargo (Team Medellín) a 46"
3. Yeison Reyes (Orgullo Paisa) a 1'48"
4. Yonathan Eugenio (Energía de Boyacá) a 2'43"
5. Sebastián Castaño (Team Sistecredito) a 7'49"
6. Juan Diego Alba (Nu Colombia) a 9'11"
7. Yesid Pira (Hino-One-La Red-Suzuki) a 11'37"
8. Robinson Fabián López (GW Erco Shimano) a 12'18"

