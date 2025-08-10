Rodrigo Contreras, campeón de la Vuelta a Colombia 2025.

Rodrigo Contreras (NU Colombia) se convirtió este domingo 10 de agosto en tricampeón de la Vuelta a Colombia al quedarse con el primer lugar de la clasificación general en la edición de 2025.

Contreras defendió con éxito, en la etapa 10, el primer lugar de la general ante los ataques de Diego Camargo (Team Medellín).

Desde el inicio de la jornada, Camargo probó las condiciones de Rodrigo Contreras con el objetivo de descontar los 46'' de diferencia que había en la clasificación.

Sin embargo, el nuevo tricampeón de la Vuelta a Colombia demostró su buen estado de forma y en el descenso desde La Calera hasta el Parque Nacional en Bogotá alcanzó a Diego Camargo para asegurarse el título y definir al ganador de la fracción.