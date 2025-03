Roglic advirtió tras ganar la Vuelta a Cataluña: "no tenía otra opción"

El esloveno Primož Roglič (Red Bull) celebró este domingo haber "tenido las piernas" para culminar un ataque en la séptima etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, con inicio y final en el circuito de Montjuïc de Barcelona, que le permitió llevarse la etapa y la victoria en la general de la ronda catalana.



Tras cruzar en solitario la meta con una ventaja de 19 segundos con respecto a su máximo rival en la lucha por la general, el español Juan Ayuso (UAE), el cuatro veces ganador de una Vuelta Ciclista a España y una del Giro de Italia explicó que "tenía que hacer algo" en las ascensiones a Montjuïc después de que el último esprint intermedio de la jornada se decantara a favor del alicantino.

"Después del segundo esprint intermedio no tenía otra opción. Si quería ganar, tenía que hacer algo", valoró 'Rogla', quien a 20 kilómetros de meta culminó un ataque que sería letal para llegar a la meta de Barcelona (noreste de España).



El ciclista esloveno destacó el "trabajo de su equipo" a lo largo de una semana en la que se mostró satisfecho con su rendimiento para llevarse su segunda Volta tras la conseguida en 2023.

"He disfrutado mucho. Después de varias semanas entrenando no sabía cómo iría esta semana y he conseguido este resultado. Las piernas están bien y he disfrutado mucho", insistió Roglic, quien dice estar a punto para el Giro de Italia que empezará el 9 de mayo en Albania.