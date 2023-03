Roglic duda previo a la etapa 2 y le da alas a Evenepoel y Egan: "Nunca he subido ese puerto"

El vencedor de la primera etapa de la Vuelta a Cataluña y el primer líder de la general, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), explicó que las claves de su triunfo en Sant Feliu de Guíxols (Girona) fueron que “las piernas” le “funcionaron” y su equipo le “protegió” en la complicada llegada en subida.

Vea también: Egan no se hace falsas ilusiones en la Vuelta a Cataluña: “Hay que ser realistas”

Aun así, el esloveno reconoció que sus capacidades no se adaptaban al perfil de la primera etapa, pues “yo no soy un esprínter. Se deben tener muchas características para este tipo de llegadas. El equipo me ha protegido, ha estado muy bien, y he tenido piernas”, explicó Roglic en rueda de prensa tras imponerse al sprint a su gran rival para el triunfo final, el campeón del mundo Remco Evenepoel (Quick-Step).

El esloveno lanzó el sprint a falta de 300 metros y cogió una distancia remarcable, pero por detrás el belga empezó a remontar posiciones y se quedó a un suspiro de alcanzarle. “Los últimos metros del sprint han sido duros, pero ha sido suficiente para ganar. Estábamos en una buena posición con los compañeros”, dijo Roglic, quien de paso se mostró a la expectativa de cara a la segunda etapa.

Pues mañana martes 21 de marzo, la ronda catalana afrontará la primera etapa de alta montaña, con final en la estación de esquí de Vallter. “Tengo que estudiar la etapa. Nunca he subido este puerto”, admitió el esloveno, dándole un poco de margen a Egan Bernal (INEOS), uno de los favoritos a llevarse la fracción.

Le puede interesar: Vuelta a Cataluña 2023: así quedó Egan en la general tras la etapa 1

“El plan es dar lo mejor junto con mis compañeros”, finalizó Roglic, quien aventaja a Evenepoel por seis segundos en la clasificación general, justo la bonificación obtenida tras ganar la primera fracción.