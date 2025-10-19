Roglic ganó la Andorra Cycling Masters; superó a Pogacar

El podio lo cerró su compañero de equipo, Tadej Pogačar, con 42 puntos y el cuarto fue el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), con 36.

La Andorra Cycling Masters paralizó el centro de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany. El título honorífico de 'campeón de campeones' se lo jugaron hasta el final Primož Roglič y Isaac del Toro. El mexicano fue el más rápido en el esprint del segundo sector y casi se decidió por 'photo finish'. Eso sí, Primož Roglič fue el más regular, ganando a primera hora de la mañana la cronoescala con inicio en Bixessarri y final en el Coll de la Gallina. Un poco más tranquilos cerraron el telón del curso Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

Una jornada en el Principado que sirvió para hacer balance y empezar a hablar del futuro. Tadej Pogačar desconoce si estará en la próxima Vuelta a España. “Es difícil la respuesta porque la temporada que viene el Mundial es en Canadá. Y para preparar irán mejor las clásicas canadienses. Queda mucho para el punto en que nos sentemos a hablar. Pero siempre hay alguna posibilidad de la Vuelta”, dijo. Su objetivo será igualar los tres arcoíris de Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx, Óscar Freire y Peter Sagan. Por tanto, la victoria en las tres grandes tendrá que esperar para él.