Roglic no se guardó nada y reveló una jugada sucia que le hizo el Jumbo

Primoz Roglic dejó atrás ocho temporadas llenas de éxitos y gloria en el Jumbo-Visma para emprender una nueva aventura con los colores del Bora-Hansgrohe, al cual llegó con el objetivo de ganar el Tour de Francia, la única 'grande' que le falta en su palmarés.

Eso sí, no todo fue color de rosa entre el esloveno y el equipo neerlandés, pues hubo una situación en particular que se presentó en la última Vuelta a España y que fue el detonante para anunciar su salida en septiembre de 2023.

En este caso, Jumbo le prohibió a Roglic ir por su cuarto título en la ronda ibérica, la cual ganó su excompañero Sepp Kuss, mientras que él buscaba todo lo contrario. Esta decisión lo llevó a entender que necesitaba ir a otra escuadra en la que se le respetara su rol de líder.

Vea también: Vingegaard reconoció que le 'teme' al nivel que tiene Egan

"Llevaba bastante tiempo en el mismo equipo. No fue algo que se me ocurrió de repente, pero en la última semana de La Vuelta me di cuenta de que necesitaba un ambiente diferente. Jumbo se vio inundado de ciclistas en grandes vueltas. Así que tuve que cambiar de equipo porque aquel no podía darme algunas oportunidades en el futuro", manifestó en entrevista para el diario L'Equipe.

Roglic vio esta orden como algo que podía limitar su potencial para ganar el título de La Vuelta, por lo que decidió cambiar de aire y llegar a un Bora que espera estar a la altura del Jumbo (ahora Visma Lease a Bike) y del UAE Emirates en busca de los grandes títulos del 2024.

Le puede interesar: [Video] Rigo es una leyenda del ciclismo: así lo reconocieron en O Gran Camiño

Precisamente, el equipo alemán le prepara un equipo de quilates al esloveno para que pueda buscar el título en el Tour de Francia. En él, figura la presencia de Alexander Vlasov, Jai Hindley y Daniel Felipe Martínez.

Otras noticias

La experiencia de correr en la ciudad de los templos de Tailandia