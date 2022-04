Roglic y lo que le faltó para pelear la etapa con Dani Martínez en la Vuelta al País Vasco

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), líder de la Itzulia, aún no se siente vencedor de la carrera, y considera que hasta el final "hay que darlo todo". Ante la etapa de este viernes con final en un repecho con un sector al 16 por ciento de desnivel, el triple ganador de la Vuelta no se siente preocupado, prefiero "ver la subida sobre el terreno".

"No, todavía no me puedo sentir ganador de nada, quedan dos etapas duras y los rivales van a apretar. El sábado veremos quien es el vencedor. Por mi parte sé perfectamente que para ganar hay que darlo todo hasta el último metro", dijo Roglic en la meta de Zamudio.

Le puede interesar: "Salí por Alaphilippe y me encontré con la victoria": Dani Martínez

Roglic aceptó que en la fracción de este jueves le faltaron piernas y suerte para quedarse con la victoria.

"Quiero ganar todo el tiempo, pero digamos que me faltan un poco de piernas y un poco de suerte. Tenía muchas ganas de ganar la etapa. Sin embargo, estoy lo suficientemente bien como para estar con este grupo", dijo

Lea también: Daniel Martínez ganó la cuarta etapa y le recortó diferencia a Roglic

El primero de los dos exámenes finales será este viernes en la etapa entre Zamudio y Mallabia, jornada con 5 puertos puntuables, algunos sin catalogar y un final en un muro de 800 metros donde se esperan diferencias.

"No he estudiado nada el recorrido de mañana. Quiero estar con los mejores, tener buenas piernas y luego ver qué pasa. Es mejor no saber nada y ver sobre la marcha lo que nos espera. Estando bien me siento preparado para la batalla".